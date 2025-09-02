НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр отметил, что это жесты, свидетельствующие о искренних чувствах и уважении РФ к справедливой борьбе вьетнамского народа за освобождение от колониального господства. Он подчеркнул, что Вьетнам высоко ценит традиционные дружеские отношения и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с РФ, всегда рассматривает Россию как одного из важнейших партнёров.
Стороны выразили удовлетворение значительным прогрессом в развитии двусторонних отношений за последнее время, особенно после официального визита Генсекретаря То Лама в РФ в мае этого года. Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что под руководством высшего руководства двух стран и при координации правительств удалось снять ряд препятствий в двусторонних связях, что создало новый импульс для активного продвижения сотрудничества во всех областях, прежде всего в экономике, торговле, инвестициях, культуре, туризме и обменах между народами.
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью продолжать реализацию направлений сотрудничества, согласованных в ходе визитов на высшем уровне; поддержал предложения Премьер-министра Фам Минь Тьиня и подтвердил намерение содействовать тому, чтобы российские ведомства и предприятия активнее развивали взаимодействие с Вьетнамом. По отдельным конкретным вопросам стороны договорились дополнительно изучить информацию и обменяться откликами.
Эта встреча стала заключительным мероприятием Премьер-министра Фам Минь Тьиня в рамках участия в саммите ШОС и рабочего визита в Китай. Вечером того же дня Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация Вьетнама вылетели из Тяньцзиня в Ханой, успешно завершив рабочую поездку.