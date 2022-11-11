Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с президентом Индонезии в Пномпене

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и президент Индонезии Джоко Видодо встречаются в Пномпене 11 ноября. Фото: ВИА





Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо 11 ноября на полях 40-го и 41-го саммитов АСЕАН в Пномпене, Камбоджа.Премьер-министр Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и хочет и дальше развивать свою традиционную дружбу и стратегическое партнерство с Индонезией.Для дальнейшего практического развития двусторонних отношений лидеры двух стран согласились с необходимостью тесной координации в реализации основных направлений сотрудничества, уделяя приоритетное внимание расширению обмена визитами на всех уровнях.Договорились поручить профильным министерствам и ведомствам оперативно и эффективно выполнять договоренности, в частности план мероприятий по реализации стратегического партнерства на 2019-2023 гг.Чтобы создать импульс для восстановления экономики, два лидера разделили мнение о необходимости продвижения двусторонней торговли в более сбалансированном направлении.Президент Видодо принял к сведению просьбу премьер-министра Тьиня о мерах по сокращению торгового дефицита Вьетнама с Индонезией и устранению барьеров для экспорта обеих стран.Два лидера высоко оценили тесную координацию между Вьетнамом и Индонезией в многосторонних рамках, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организации Объединенных Наций. Они также согласились укреплять связи для повышения солидарности и центральной роли АСЕАН в решении возникающих глобальных проблем.