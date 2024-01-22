Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Румынии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Румынии в Бухаресте 20 января. Фото: ВИA

Вьетнамская община в Румынии насчитывает более 600 человек. Они сплочены и помогают друг другу стабилизировать свою жизнь и смотрят в сторону родины, сказал посол Вьетнама в Румынии До Дык Тхань.

Посольство и община всегда уделяют внимание воспитанию молодого поколения и работают над поддержанием преподавания и изучения вьетнамского языка, добавил он.

В ходе встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствие генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга вьетнамской общине в Румынии в частности и в Европы в целом.

Он напомнил об основных вехах в отношениях между Вьетнамом и Румынией, включая установление дипломатических отношений в 1950 году, визит президента Хо Ши Мина в Румынию в 1957 году, а также предоставление Румынией 300.000 доз вакцин и медицинского оборудования Вьетнаму во время пандемии COVID-19.

Партия и государство уделяют внимание созданию условий для сохранения и развития культурной самобытности зарубежных вьетнамцев, а также преподаванию и изучению вьетнамского языка, сказал он.



Премьер-министр проинформировал участников о социально-экономической ситуации во Вьетнаме, подтвердив важный и позитивный вклад вьетнамской общины за рубежом в достижения страны.

Премьер-министр подтвердил внимание партии и государства к вьетнамской общине за рубежом, заявив, что в 2023 и начале 2024 года ряд политических мер в отношении зарубежных вьетнамцев будут конкретизированы в законах.

Он обратился к посольству Вьетнама в Румынии с просьбой продолжать свою работу по делам зарубежных вьетнамцев.

Он призвал вьетнамцев в Румынии продолжать продвигать образ Вьетнама и его народа, вносить вклад в традиционную дружбу между двумя странами, строить единое и сильное сообщество и вносить практический вклад в национальное строительство и развитие Вьетнама.



