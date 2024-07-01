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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Республике Корея

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 26 июня провел встречу с представителями посольства и других представительств Вьетнама, а также вьетнамской общины в Республике Корея (РК) в рамках своего официального визита в эту страну.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с представителями посольства и других представительств Вьетнама и вьетнамской общины в Республике Корея. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что отношения между Вьетнамом и РК сегодня находятся на самом высоком уровне, и обе страны стали ведущими партнерами друг друга во многих областях. Эти всеобъемлющие отношения создают благоприятные условия для того, чтобы вьетнамцы могли жить, работать, учиться и проводить исследования в восточноазиатской стране.

В настоящее время РК занимает 1-е место по прямым инвестициям, 2-е место по сотрудничеству в области развития и туризма и 3-е место по трудовому и торговому сотрудничеству с Вьетнамом.

Подтвердив, что партия и государство рассматривают вьетнамцев за рубежом как неотъемлемую часть и ресурс вьетнамской этнической общины, глава правительства признал большой и качественный вклад вьетнамской общины в РК в развитие Отечества и двусторонних отношений.

Он попросил посольство всегда уделять внимание заботе о вьетнамской общине и создать соответствующие каналы для связи с ней и решения связанных с ней вопросов.
Посол Ву Хо сообщил, что в настоящее время в РК проживает около 280 000 вьетнамцев.

На встрече представители вьетнамской общины предложили инициативы по развитию науки и технологий, инноваций и стартапов, особенно в новых отраслях, таких как полупроводниковая промышленность и искусственный интеллект, а также по налаживанию связей между учеными в стране и за рубежом. Они также предложили механизмы мобилизации ресурсов и интеллекта вьетнамцев за рубежом для решения внутренних проблем.

ВИА/ИЖВ

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