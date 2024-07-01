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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Республике Корея
В настоящее время РК занимает 1-е место по прямым инвестициям, 2-е место по сотрудничеству в области развития и туризма и 3-е место по трудовому и торговому сотрудничеству с Вьетнамом.
Подтвердив, что партия и государство рассматривают вьетнамцев за рубежом как неотъемлемую часть и ресурс вьетнамской этнической общины, глава правительства признал большой и качественный вклад вьетнамской общины в РК в развитие Отечества и двусторонних отношений.
Он попросил посольство всегда уделять внимание заботе о вьетнамской общине и создать соответствующие каналы для связи с ней и решения связанных с ней вопросов.
Посол Ву Хо сообщил, что в настоящее время в РК проживает около 280 000 вьетнамцев.
На встрече представители вьетнамской общины предложили инициативы по развитию науки и технологий, инноваций и стартапов, особенно в новых отраслях, таких как полупроводниковая промышленность и искусственный интеллект, а также по налаживанию связей между учеными в стране и за рубежом. Они также предложили механизмы мобилизации ресурсов и интеллекта вьетнамцев за рубежом для решения внутренних проблем.