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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Польше
По словам дипломата, в настоящее время вьетнамская община в Польше насчитывает около 25 000 человек, которые в основном заняты в сфере торговли и услуг. Многие люди достигли успехов в различных областях, в том числе семь ученых, получивших звание национального профессора в таких дисциплинах, как физика, микробиология, информационные технологии и искусственный интеллект. Другие преуспели в музыке и искусстве, а некоторые даже участвуют в работе местных администраций. Кроме того, в европейской стране продолжают действовать школы вьетнамского языка.
На встрече вьетнамцы, проживающие за рубежом, в Польше выразили свою радость по поводу того, что они приветствовали премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супругу в Польше. Они поблагодарили за внимание и поддержку со стороны партии, государства и правительства по отношению к вьетнамцам, проживающим за рубежом, особенно в Польше. Они также поделились своей гордостью и радостью за выдающийся прогресс нации.
Они выразили надежду, что партия и государство продолжат оказывать большую поддержку, позволяя большему количеству людей вьетнамского происхождения восстановить вьетнамское гражданство, выдавая удостоверения личности для вьетнамцев, проживающих за рубежом и делая вьетнамский язык иностранным в польских школах. Они также призвали к организации более масштабных культурных мероприятий для продвижения имиджа Вьетнама и его народа в Польше, призвали польское правительство признать вьетнамскую общину в качестве 10-й этнической группы меньшинства в европейской стране, а также установить прямые рейсы между Вьетнамом-Польшей для содействия торговле, туризму и обмену между людьми, и приложить больше усилий для содействия более глубокой интеграции Вьетнама с Польшей и миром в таких областях, как наука и культура.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свое удовлетворение визитом в Польшу с миссией и посланием о содействии развитию двусторонних отношений. Он высоко оценил Польшу как родину таких великих личностей, как астроном Коперник, физик и химик Мария Кюри и композитор Шопен, а также как прекрасную страну с богатой культурой и теплым гостеприимством. Он также отметил сердечную и искреннюю привязанность, проявленную польским народом и вьетнамской общиной в Польше к делегации.
Он подтвердил, что, несмотря на изменения в мире, дружба между двумя странами и их народами остается непоколебимой и продолжает развиваться всесторонне и эффективно.
Даже в сложных обстоятельствах, с многочисленными негативными последствиями, две страны нашли наилучший путь для сближения, опираясь на прочный фундамент своих традиционных отношений, в результате чего отношения между Вьетнамом и Польшей всегда будут процветать и будут долговечными, заявил он.
Передавая теплые приветствия и наилучшие пожелания от лидеров партии и государства вьетнамской общине в Польше, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свою гордость за развитие и силу общины. Он также выразил глубокую благодарность вьетнамской общине в Польше за их вклад в строительство родины и укрепление отношений между двумя странами.
Отвечая на различные предложения вьетнамской общины, глава правительства заявил, что даст указание Министерству иностранных дел и компетентным ведомствам пересмотреть нормативные акты, касающиеся гражданства. Он также подчеркнул важность сотрудничества между Министерством образования и профессиональной подготовки, Министерством иностранных дел, посольством Вьетнама и уполномоченными органами Польши в целях содействия преподаванию вьетнамского языка как иностранного в польских школах.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Министерство иностранных дел и Министерство финансов рассмотреть возможность увеличения регулярного финансирования деятельности вьетнамской общины и культурных мероприятий за рубежом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что во время своих бесед с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском он призвал к признанию вьетнамской общины в качестве этнического меньшинства Польши, поощряя экспатриантов и посольство активно продвигать эту инициативу.