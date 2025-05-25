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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Малайзии
Он отметил плодотворное развитие отношений между Вьетнамом и Малайзией во всех областях, особенно после перехода к всеобъемлющему стратегическому партнерству.
Эти усилия помогают укрепить национальную солидарность и побуждают зарубежное сообщество вносить активный вклад в строительство и оборону страны, отметил он, добавив, что соответствующие ведомства также работают над решением проблем, вызывающих озабоченность экспатриантов, включая вопросы, связанные с иммиграцией, землей, жильем и гражданством.
Он отметил, что партия и государство совершенствуют различные механизмы и политику для более эффективной поддержки вьетнамцев, проживающих за рубежом, выразив надежду на то, что сообщество продолжит процветать, хорошо интегрироваться, уважать местные законы и служить прочным мостом для укрепления дружбы между Вьетнамом и Малайзией, внося больший вклад в развитие родины.
Премьер-министр пообещал, что на предстоящих встречах с высокопоставленными руководителями Малайзии он предложит постоянную поддержку и благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община могла стабильно жить, учиться и работать в Малайзии, интегрироваться и вносить вклад в развитие принимающей страны и двусторонних отношений.
На встрече представители Общества малайзийско-вьетнамской дружбы (MVFA), вьетнамских предприятий и вьетнамской общины в Малайзии выразили признательность за внимание и поддержку со стороны партии, государства и правительства Вьетнама в отношении вьетнамцев, проживающих за рубежом, особенно в Малайзии. Они отметили, что недавние улучшения в политике в области иммиграции, земли, жилья и гражданства создали более благоприятные условия для общины.
Они выразили уверенность в том, что под надежным руководством партии и государства, а также под сильным и решительным руководством правительства Вьетнам готов к прорыву и вступает в новую эру - эру подъема нации.
Они также призвали вьетнамские власти сотрудничать с малазийской стороной для создания более благоприятных условий для проживания, работы и учебы вьетнамских граждан в Малайзии, в идеале пользуясь определенными правами, аналогичными местным жителям. Представители сообщества также выразили заинтересованность в укреплении деловых и студенческих связей, развитии культурного обмена и создании центра вьетнамского языка в Малайзии.
Они также призвали вьетнамские власти сотрудничать с малайзийской стороной в создании более благоприятных условий для жизни, работы и учебы вьетнамских граждан в Малайзии, в идеале обладающих определенными правами, аналогичными правам местных жителей. Община также выразила заинтересованность в укреплении деловых и студенческих связей, содействии культурному обмену и создании центра вьетнамского языка в Малайзии.
По словам посла Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линь, в настоящее время в Малайзии живут, учатся и работают около 40 000 вьетнамцев. Вьетнамская община в целом сплоченная, трудолюбивая и поддерживающая друг друга. Они соблюдают как вьетнамские, так и малазийские законы, хорошо интегрируются в местное общество и сохраняют сильное чувство патриотизма и национальной гордости, всегда оставаясь связанными со своей родиной.
Многие вьетнамцы, проживающие за рубежом открыли успешные предприятия и рестораны, и все большее число предпринимателей и представителей интеллигенции добиваются заметных успехов, вносят позитивный вклад в социально-экономическое развитие Малайзии и служат мостами, способствующими развитию торговли и инвестиций между двумя странами.