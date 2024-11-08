Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в китайском городе Чунцин

8 ноября в рамках своей поездки в Китай для участия в восьмом саммите субрегиона Большого Меконга (СБМ) и проведения рабочих мероприятий в соседней стране премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с вьетнамскими студентами и представителями вьетнамской общины в городе Чунцин.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с речью на встрече с вьетнамскими студентами и представителями вьетнамской общины в городе Чунцин. Фото: ВИA  
Посол Вьетнама Фам Шао Май сообщил премьер-министру Фам Минь Тьиню, первому вьетнамскому лидеру, посетившему Чунцин за последние 15 лет, что в настоящее время в городе живут, работают и ведут бизнес 400 вьетнамских студентов и около 600 граждан Вьетнама, что составляет 25% от общего числа вьетнамцев в западном Китае.

В последние годы они последовательно соблюдали местные законы, сохраняли единство, заботу и поддержку друг друга, всегда поддерживали прочные связи со своей родиной, внося свой вклад в развитие вьетнамско-китайских отношений, сказал посол Фам Шао Май.

На встрече представители предложили главе правительства поручить соответствующим министерствам и ведомствам помочь вьетнамской общине в Чунцине с юридическими процедурами, а также призвать Китай создать благоприятные условия и предоставить дополнительные стипендии для вьетнамских студентов, обучающихся и проводящих исследования в стране, в частности, в городе Чунцине.

Проинформировав их о социально-экономическом развитии страны, Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам поддерживает дипломатические отношения со 193 странами мира и подписал 17 соглашений о свободной торговле. В 2023 году ВВП страны достиг примерно 430 миллиардов долларов США, а доход на душу населения - около 4300 долларов. Страна входит в число 34 крупнейших экономик мира и 20 крупнейших экономик мира по объему торговли.

Более 6 миллионов вьетнамцев живут в 130 странах мира, служат мостом дружбы между Вьетнамом и этими странами и играют важную роль в инвестировании во Вьетнам, подчеркнул он, добавив, что в прошлом году они отправили домой 14 миллиардов долларов США в виде денежных переводов.

Премьер-министр призвал посольство и представительства Вьетнама в Китае продолжать создавать организации и ассоциации для объединения общины, эффективно проводить внешнюю политику партии и государства, включая экономическую дипломатию, и обеспечивать всестороннюю поддержку благосостояния общины.

Он выразил надежду, что вьетнамская община в Чунцине будет продолжать следовать местным законам и вносить больший вклад в развитие родины, а также вьетнамско-китайских отношений.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама предлагает пути укрепления сотрудничества в рамках CLMV

Премьер-министр Вьетнама предлагает пути укрепления сотрудничества в рамках CLMV

Премьер-министр Фам Минь Тьинь представил видение будущего сотрудничества Камбоджи - Лаоса - Мьянмы - Вьетнама (CLMV), выдвинув ряд предложений, направленных на создание динамичного региона устойчивого развития.
ПОДРОБНЕЕ

Top