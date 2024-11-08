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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в китайском городе Чунцин
В последние годы они последовательно соблюдали местные законы, сохраняли единство, заботу и поддержку друг друга, всегда поддерживали прочные связи со своей родиной, внося свой вклад в развитие вьетнамско-китайских отношений, сказал посол Фам Шао Май.
На встрече представители предложили главе правительства поручить соответствующим министерствам и ведомствам помочь вьетнамской общине в Чунцине с юридическими процедурами, а также призвать Китай создать благоприятные условия и предоставить дополнительные стипендии для вьетнамских студентов, обучающихся и проводящих исследования в стране, в частности, в городе Чунцине.
Проинформировав их о социально-экономическом развитии страны, Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам поддерживает дипломатические отношения со 193 странами мира и подписал 17 соглашений о свободной торговле. В 2023 году ВВП страны достиг примерно 430 миллиардов долларов США, а доход на душу населения - около 4300 долларов. Страна входит в число 34 крупнейших экономик мира и 20 крупнейших экономик мира по объему торговли.
Более 6 миллионов вьетнамцев живут в 130 странах мира, служат мостом дружбы между Вьетнамом и этими странами и играют важную роль в инвестировании во Вьетнам, подчеркнул он, добавив, что в прошлом году они отправили домой 14 миллиардов долларов США в виде денежных переводов.
Премьер-министр призвал посольство и представительства Вьетнама в Китае продолжать создавать организации и ассоциации для объединения общины, эффективно проводить внешнюю политику партии и государства, включая экономическую дипломатию, и обеспечивать всестороннюю поддержку благосостояния общины.
Он выразил надежду, что вьетнамская община в Чунцине будет продолжать следовать местным законам и вносить больший вклад в развитие родины, а также вьетнамско-китайских отношений.