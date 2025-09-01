Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Китае

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с представителями вьетнамской общины в Китае в рамках рабочей поездки для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 в городе Тяньцзинь. Фото: ВИА.

Премьер-министр передал вьетнамской общине в Китае сердечные приветствия, искренние поздравления и наилучшие пожелания Генерального секретаря То Лама, а также руководителей партии и государства по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника (2 сентября).

Он подчеркнул, что в общих достижениях страны за последние 80 лет важную роль сыграла вьетнамская диаспора за рубежом в целом, и особенно вьетнамская община в Китае. Руководитель правительства отметил, что партия и государство всегда уделяют большое внимание заботе о вьетнамцах, проживающих за границей.Премьер-министр выразил надежду, что вьетнамская община в Китае будет всегда сохранять сплочённость, успешно интегрироваться, что вьетнамские предприятия в Китае будут строго соблюдать законы страны пребывания, развивать национальную гордость и вносить активный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.