Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Китае
Премьер-министр передал вьетнамской общине в Китае сердечные приветствия, искренние поздравления и наилучшие пожелания Генерального секретаря То Лама, а также руководителей партии и государства по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника (2 сентября).
Премьер-министр выразил надежду, что вьетнамская община в Китае будет всегда сохранять сплочённость, успешно интегрироваться, что вьетнамские предприятия в Китае будут строго соблюдать законы страны пребывания, развивать национальную гордость и вносить активный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.