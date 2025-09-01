Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Китае

31 августа Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с представителями вьетнамской общины в Китае в рамках рабочей поездки для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 в городе Тяньцзинь.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с представителями вьетнамской общины в Китае в рамках рабочей поездки для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 в городе Тяньцзинь. Фото: ВИА.  

Премьер-министр передал вьетнамской общине в Китае сердечные приветствия, искренние поздравления и наилучшие пожелания Генерального секретаря То Лама, а также руководителей партии и государства по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника (2 сентября).

  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с представителями вьетнамской общины в Китае в рамках рабочей поездки для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 в городе Тяньцзинь. Фото: ВИА  
Он подчеркнул, что в общих достижениях страны за последние 80 лет важную роль сыграла вьетнамская диаспора за рубежом в целом, и особенно вьетнамская община в Китае. Руководитель правительства отметил, что партия и государство всегда уделяют большое внимание заботе о вьетнамцах, проживающих за границей.

Премьер-министр выразил надежду, что вьетнамская община в Китае будет всегда сохранять сплочённость, успешно интегрироваться, что вьетнамские предприятия в Китае будут строго соблюдать законы страны пребывания, развивать национальную гордость и вносить активный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

По этому случаю Партия, Государство и народ Вьетнама передали народу Кубы в качестве первой партии гуманитарной помощи сумму в размере 385 миллиардов донгов.
ПОДРОБНЕЕ

Top