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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями вьетнамской общины в Австралии
Глава правительства проинформировал их о недавнем повышении дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией до высшего уровня - Всеобъемлющего стратегического партнерства во время своего визита, добавив, что этот шаг будет способствовать улучшению материальной и духовной жизни вьетнамской общины, проживающей здесь.
Он рассказал, что во время встреч с австралийскими лидерами предлагал Австралии рассмотреть и признать вьетнамскую общину в качестве этнического меньшинства Австралии.
Что касается проблем, поднятых представителями вьетнамской общины в Австралии, то он заверил их, что соответствующие министерства и ведомства на родине активно работают над их решением.
Стремясь к созданию творческих вьетнамских общин за рубежом, он сообщил, что Министерству науки и технологий поручено разработать план научно-технологической премии для вьетнамских общин за рубежом и представить его в компетентные органы. Он также упомянул о возможности открытия новых торговых представительств или увеличения числа сотрудников существующих офисов для дальнейшего укрепления торгового сотрудничества между Вьетнамом и Австралией.
Премьер-министр поблагодарил вьетнамцев за рубежом за важный, активный вклад в общие достижения страны. Они выразил желание, чтобы они объединялись, с единством воли строили сплоченное, сильное сообщество, устойчиво развивающееся, поднимали национальную гордость, стремились к совершенствованию, активно интегрировались, соблюдали законы, вносили вклад в развитие принимающей страны, играли роль прочного моста в двусторонних отношениях, сохраняли и развивали национальную культурную самобытность и вьетнамский язык, проводили больше практических мероприятий, направленных на Родину, способствуя тем самым делу строительства и развития страны.
Премьер-министр также попросил Посольство Вьетнама продолжать уделять внимание и лучше проводить работу с вьетнамцами, проживающим за рубежом.
По словам посла Вьетнама в Австралии Фам Хунг Тама, вьетнамская община в Австралии в настоящее время насчитывает более 350.000 человек, с сетью предпринимателей, интеллектуалов, экспертов и студентов, которые внесли значительный вклад в развитие местного сообщества в политической, экономической и культурной сферах, а также способствуют развитию отношений между Вьетнамом и Австралией