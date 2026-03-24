Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Фото: ВИА



Тепло приветствуя Премьер-министра Правительства Вьетнама Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию высокого уровня, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила его за большой вклад в развитие двусторонних отношений за последнее время и выразила уверенность в том, что визит Премьер-министра придаст новый импульс и будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией.

Валентина Матвиенко поздравила Вьетнам с успешным проведением выборов в Национальное собрание XVI созыва и народные советы всех уровней, выразив уверенность в том, что парламент нового созыва продолжит тесное и конструктивное сотрудничество с Федеральным Собранием Российской Федерации, способствуя дальнейшему динамичному развитию вьетнамско-российских отношений.

От имени Правительства и народа Вьетнама Премьер-министр Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь поблагодарил Председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко, давнего и дорогого друга Вьетнама, за оказанный вьетнамской делегации высокого уровня торжественный и сердечный прием.

Передав Председателю Матвиенко сердечные приветствия и наилучшие пожелания Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, Президента государства Лыонг Кыонга и Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, Премьер-министр Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Партия, Государство и народ Вьетнама неизменно высоко ценят верные, глубокие и искренние чувства, которые поколения российских руководителей и народа России питают к Вьетнаму, и всегда рассматривают развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией как один из первоочередных приоритетов внешней политики Вьетнама.

Встречи Премьер-министра Фам Минь Тьиня с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Фото: ВИА

Поздравив Российскую Федерацию с достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии, Премьер-министр Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь отметил, что в последние годы Вьетнам продолжает стабильно развиваться и добился важных, всесторонних результатов, в том числе в 2025 году выполнил все поставленные социально-экономические показатели.

Высоко оценивая роль парламентов двух стран, в том числе Группы дружбы парламентариев «Вьетнам – Российская Федерация», в продвижении двусторонних отношений за последнее время, оба лидера сошлись во мнении, что в предстоящий период необходимо и далее активизировать обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам, включая парламентский, тем самым способствуя укреплению политического доверия и созданию прочной основы для всеобъемлющего сотрудничества.

Стороны также договорились и далее повышать роль парламентов двух стран, координировать контроль за реализацией достигнутых договоренностей между двумя правительствами в таких сферах, как экономика и торговля, энергетика и нефтегазовая отрасль, наука и высокие технологии, безопасность и оборона, подготовка высококвалифицированных человеческих ресурсов и инфраструктура; содействовать устранению правовых препятствий в целях продвижения эффективного сотрудничества в новую эпоху; активизировать взаимодействие в области культуры, туризма, народного обмена и связей между регионами.

Приветствуя результаты переговоров между Премьер-министром Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинем и Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, Валентина Матвиенко подтвердила поддержку предложений вьетнамской стороны и заявила о готовности прилагать усилия к сотрудничеству и оказывать содействие в эффективной практической реализации достигнутых двумя сторонами договоренностей.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко вручает Премьер-министру Правительства Вьетнама Фам Минь Тьиню памятную фотографию. Фото: ВИА

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что в нынешней обстановке сторонам необходимо активизировать сотрудничество в энергетике и нефтегазовой сфере, а также уделять должное внимание гуманитарному взаимодействию, расширению народного обмена, сотрудничеству в области образования и подготовки кадров, туризма и культурных обменов в целях углубления взаимопонимания между народами двух стран.

Валентина Матвиенко отметила, что сторонам следует активизировать межрегиональное сотрудничество, эффективно развивать уже существующие связи и содействовать установлению новых партнерских отношений между регионами, особенно после того, как во Вьетнаме была проведена реорганизация административно-территориального деления, с тем чтобы еще более повысить результативность этого направления взаимодействия.

Председатель Совета Федерации также подчеркнула, что российские граждане очень любят отдыхать во Вьетнаме благодаря его благоприятным природным условиям и живописным ландшафтам, и высказалась за то, чтобы две страны чаще проводили дни культуры и создавали благоприятные условия для преподавания русского языка во Вьетнаме в целях углубления взаимного знания о двух странах.

Председатель Совета Федерации России также выразила пожелание, чтобы все больше граждан Вьетнама приезжали в Россию с туристическими поездками, посещая не только крупные города, но и другие известные туристические направления страны.

Со своей стороны, Премьер-министр Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь предложил Совету Федерации России и впредь оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община в России успешно интегрировалась в местное общество, вносила активный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации и укрепление дружбы между двумя странами.

Стороны также обсудили вопросы усиления координации на многосторонних парламентских площадках, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Парламентское партнёрство Азия – Европа (ASEP), внося тем самым вклад в обеспечение мира, сотрудничества и устойчивого развития.

Премьер-министр Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь предложил Федеральному Собранию Российской Федерации и впредь придерживаться объективной и взвешенной позиции, поддерживать точку зрения и позицию Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу Восточного моря на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

По этому случаю Валентина Матвиенко передала наилучшие пожелания Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману. Премьер-министр Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь с уважением передал Председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко приглашение посетить Вьетнам от имени Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, которое она с удовольствием приняла.