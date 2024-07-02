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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с председателем Национального собрания Республики Корея
Председатель НС У Вон Сик поздравил Вьетнам с достижениями в области социально-экономического развития за последнее время, оценив, что обе страны имеют много общего в истории, культуре, приоритетах экономического развития, таких как цифровая трансформация, зеленая трансформация, реагирование на изменение климата, а также дополняют друг друга с точки зрения экономики и человеческих ресурсов.
Он подчеркнул, что НС РК будет тесно сотрудничать с Национальным собранием Вьетнама, чтобы поддержать правительства двух стран в эффективной и практической реализации Программы действий по развертыванию новых рамок отношений и продвижению сотрудничества в области экономической безопасности и подключения человеческих ресурсов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь тепло поздравил У Вон Сика с избранием в должность председателя НС РК; передал поздравления и приветствия председателя НС Чан Тхань Мана и высших руководителей Вьетнама председателю НС У Вон Сику и выразил уверенность, что Корея будет продолжать развиваться и добиваться больших успехов, способствуя все большему укреплению своих позиций в регионе и на международном уровне, в котором НС РК играет важную роль.
Обе стороны оценили, что отношения между Вьетнамом и РК быстро и практически развиваются во многих областях с тех пор, как две страны повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что привело к положительным результатам в торговле, инвестициях и обменах между людьми.
Лидеры двух стран согласились, что в ближайшее время необходимо и дальше укреплять сотрудничество между парламентами двух стран путем содействия обмену делегациями парламентского руководства, руководителями специализированных комитетов, а также содействия обменам и дискуссиям между молодыми парламентариями и парламентариями двух стран, и продвижение связующей роли групп парламентариев дружбы каждой страны; обмениваться опытом разработки законов и институтов, способствующих устойчивому развитию, цифровой трансформации и зеленой трансформации; в то же время продолжать продвигать роль законодательных органов двух стран в поддержке правительств двух стран в продвижении двустороннего сотрудничества, включая достижение цели по доведению товарооборота до 100 миллиардов долларов США в 2025 году.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил парламентам двух стран тесно сотрудничать для эффективного развертывания механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества; поддерживать и утверждать политику поддержки вьетнамского бизнеса для более глубокого участия в глобальной цепочке поставок корейского бизнеса; продолжать и дальше открывать двери для экспортных товаров Вьетнама на корейский рынок, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию; продвигать сотрудничество между двумя странами в области цифровой трансформации и зеленой трансформации, поддержки Вьетнама РК в обучении человеческих ресурсов в таких областях, как полупроводники, искусственный интеллект и т. д.
Также на встрече стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес; договорились координировать и поддерживать друг друга в международных организациях.