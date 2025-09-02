Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Председателем Народной партии Камбоджи, Председателем Сената Камбоджи Хун Сеном

Утром 2 сентября в здании Правительства Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Народной партии Камбоджи (НПК), Председателем Сената Камбоджи Хун Сеном по случаю визита высокопоставленной делегации Камбоджи во Вьетнам для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы Августовской революции и Национального праздника 2 сентября.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Председателем НПК, Председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. Фото: ВИА  
 Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение и неизменно уделяет высокий приоритет укреплению и развитию добрососедских, традиционно дружественных, всесторонних и устойчивых отношений с Камбоджей. Он отметил, что присутствие высокопоставленных делегаций Камбоджи и Лаоса, а также вооружённых сил двух стран в параде на исторической площади Бадинь является для Вьетнама огромной поддержкой и проявлением солидарности.

Председатель Хун Сен также выразил восхищение достижениями Вьетнама в области экономики, общества и внешней политики, достигнутыми под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама; выразил уверенность, что Вьетнам будет твёрдо развиваться и к 2030 году станет страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году – развитым государством с высоким уровнем дохода.

Оба лидера с удовлетворением отметили важные результаты, достигнутые в последние годы; высоко оценили регулярные контакты и обмены на высшем уровне, которые свидетельствуют о тесной связи между двумя партиями и государствами; подчеркнули, что всесторонние и прочные отношения между двумя странами, а также сотрудничество между министерствами, ведомствами и местными органами постоянно укрепляются и развиваются, внося положительный вклад в социально-экономическое развитие каждой из стран. Стороны договорились активно распространять информацию о исторической ценности традиционных отношений дружбы и добрососедства между Вьетнамом и Камбоджей, а также между тремя странами – Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом; расширять рынки друг для друга, эффективно использовать потенциал и преимущества каждой стороны для активного продвижения торгово-экономического сотрудничества и инвестиций, развития туризма и улучшения связи на пограничных переходах. 

По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Председателю Хун Сену поддержать и содействовать правительствам двух стран в успешной организации таких механизмов сотрудничества, как Совместный комитет по экономическому, культурному, научному и техническому сотрудничеству и 13-я Конференция по сотрудничеству и развитию приграничных провинций, которая состоится в Камбодже в IV квартале 2025 года; Второй дружественный обмен в области обороны на вьетнамско-камбоджийской границе; а также совместно с Лаосом хорошо подготовить ежегодную встречу трёх министров обороны Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в 2025 году.

Кроме того, стороны договорились создать благоприятные условия для предприятий обеих стран в инвестициях и ведении бизнеса, способствовать увеличению экспорта цемента, стали и строительных материалов из Вьетнама в Камбоджу, укреплять транспортно-логистические связи; активно вести обмены и переговоры для решения вопросов делимитации и демаркации сухопутной границы, а также создавать условия для вьетнамской общины в Камбодже для спокойной и стабильной жизни и активного вклада в процветание Камбоджи и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

