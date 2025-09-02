НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин
Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия Генерального секретаря То Лама, Президента государства Лыонг Кыонга, Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, Председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьена Ван Хунину и высшему руководству Китая; подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию отношений добрососедства и Всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества с Китаем, рассматривая это как объективную необходимость, стратегический выбор, естественный путь и высший приоритет внешней политики страны.
Председатель НПКСК Ван Хунин тепло поздравил Вьетнам с 80-летием Национального дня; передал приветствия Генеральному секретарю То Ламу, Президенту государства Лыонг Кыонгу, Председателю Национального собрания Чан Тхань Ману, Председателю Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьену. Он подчеркнул, что Вьетнам и Китай - это две соседние, товарищеские и братские страны, тесно связанные и разделяющие общее будущее. Китай рассчитывает вместе с Вьетнамом эффективно реализовывать достигнутые на высшем уровне договорённости, развивать сотрудничество в различных сферах на благо народов двух стран. Ван Хунин выразил уверенность и пожелал Вьетнаму успешно достичь «двух столетних целей».
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Китайскую Коммунистическую партию и государство с крупными достижениями в экономике и теории за последнее время, особенно с результатами процесса китаизации и модернизации марксизма, сочетания его основных принципов с конкретными условиями Китая, а также синтеза марксизма с традиционной культурой.
Премьер-министр также представил некоторые достижения Вьетнама в развитии теории социализма и построении социалистического пути страны, основанного на трёх главных столпах: построение социалистической демократии, формирование социалистического правового государства и развитие социалистически ориентированной рыночной экономики. Кроме того, он выделил шесть приоритетных задач в области экономики, внешней политики, безопасности и обороны, культуры, социальной справедливости и строительства партии, а также 12 основных групп задач и решений для реализации целей национального развития в новой эпохе и три стратегических прорыва. Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда внимательно следит за новыми теоретическими и практическими достижениями Китая и стремится их изучать.
Согласившись с идеями Премьер-министра Фам Минь Тьиня, председатель НПКСК Ван Хунин высоко оценил важные результаты и новаторские теоретические разработки Вьетнама о социализме и пути к социализму, особенно сочетание марксизма с вьетнамской практикой. Он отметил, что с интересом и восхищением наблюдает за крупными шагами Вьетнама в проведении реформ, что выражается в стремительном развитии экономики и значительном повышении уровня жизни народа. Ван Хунин поделился с Премьер-министром Фам Минь Тьинем рядом новых теоретических наработок Коммунистической партии Китая, связанных с интеграцией марксизма с китайской практикой и выдающейся культурной традицией, а также со стратегической концепцией «четырёх всесторонностей» и модели «пять в одном»; подчеркнул глубокое сходство теоретических систем двух стран на пути построения социализма и выразил надежду на дальнейшее укрепление обменов и совместного опыта, внося вклад в общее дело строительства социализма в каждой стране.