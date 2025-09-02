НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Первым секретарем, Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем
Глава правительства выразил радость и дал высокую оценку положительным результатам переговоров между Первым секретарём, Президентом Кубы и Генсекретарём То Ламом, а также встречи с Президентом Лыонг Кыонгом; отметил, что Вьетнам всегда внимательно следит за ситуацией на Кубе, разделяет трудности и вызовы, с которыми сталкивается страна, и выразил уверенность, что под мудрым руководством Компартии Кубы братская страна продолжит надёжно защищать завоевания Революции и добьётся новых побед в деле строительства и развития государства.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что регулярные визиты и контакты на разных уровнях в последние годы внесли важный вклад в укрепление и динамичное развитие особых отношений Вьетнам – Куба; подтвердил стремление партии, государства и народа Кубы к дальнейшему углублению особой дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, а также к обмену опытом, достигнутым во Вьетнаме в процессе обновления, и к обновлению социально-экономической модели Кубы.
Первый секретарь, Президент Кубы выразил благодарность за ценную поддержку и помощь правительства и народа Вьетнама, позволившие Кубе преодолевать трудности, вызванные блокадой и сложной международной обстановкой; высоко оценил деятельность вьетнамских предприятий на Кубе, способствующую социально-экономическому развитию страны и углублению двусторонних экономических связей на практической основе с учётом взаимодополняющих преимуществ двух стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что правительство Вьетнама будет и далее принимать меры по оказанию Кубе практической и конкретной поддержки, особенно в рамках сельскохозяйственных проектов по модели предприятий, направленных на обеспечение продовольственной безопасности на Кубе, а также в других важных областях – энергетике и биотехнологиях.
Глава правительства высоко оценил активное выполнение сторонами достигнутых договорённостей на высшем уровне, особенно соглашений, заключённых в ходе визита Генсекретаря, Президента То Лама на Кубу в сентябре 2024 года; предложил меры по дальнейшему углублению сотрудничества в духе взаимопонимания, солидарности и совместного развития.
Он предложил обеим сторонам совместно реализовывать договорённости, достигнутые в ходе нынешнего визита, повышать эффективность двусторонних механизмов сотрудничества, таких как Межправительственный комитет по сотрудничеству Вьетнам – Куба, политические консультации между министерствами иностранных дел, диалог в области обороны, сотрудничество между МОБ Вьетнама и Министерством внутренних дел Кубы; обратился с предложением к Кубе и далее создавать механизмы и условия для деятельности вьетнамских предприятий на Кубе, стимулировать совместные предприятия и партнёрства между компаниями двух стран, чтобы вывести двустороннее сотрудничество на новый этап, соответствующий потенциалу и ожиданиям обеих сторон.
Премьер-министр и Первый секретарь, Президент Кубы договорились продолжать активизировать обмен делегациями на уровне министерств, ведомств, местных органов и предприятий для практической реализации достигнутых на высшем уровне соглашений; согласились регулярно и более эффективно использовать двусторонние механизмы сотрудничества, продвигать культурное взаимодействие и народные обмены в рамках «Года дружбы Вьетнам – Куба 2025» и в последующие годы; усиливать координацию и обмен позициями на многосторонних форумах и в международных организациях, членами которых являются обе страны; углублять взаимодействие между общественно-политическими организациями и местными органами, расширять информационное и просветительское сотрудничество, воспитывать молодое поколение двух стран в духе традиций особых, образцовых и верных отношений между двумя народами.
Обе стороны также подтвердили готовность и далее оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для более широкого участия организаций и предприятий двух стран в социально-экономическом развитии каждой страны; договорились сосредоточить усилия на развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно в стратегических областях, определённых руководством двух стран, а также расширять взаимодействие в других перспективных сферах.
В завершение встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь с глубоким уважением передал приветственные слова Лидеру Революции Раулю Кастро, руководителям партии и государства Кубы, а также приглашение Премьер-министру Кубы Мануэлю Марреро Крусу вновь посетить Вьетнам в подходящее время.