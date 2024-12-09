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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с новыми послами, главами представительств Вьетнама за рубежом
Представитель дипломатов, выразив свою честь и огромную ответственность перед страной, подтвердил, что они обязуются прилагать все усилия, укреплять единство, использовать возможности и поддерживать тесную связь с местами назначения. Он пообещал конкретизировать и эффективно реализовывать внешнюю политику партии и государства, а также содействовать дальнейшему углублению и развитию отношений Вьетнама с другими странами и международными организациями практическим и эффективным образом.
Поздравляя новоназначенных дипломатов, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что это большая честь и благородный долг, возложенный на них партией, государством и народом. Он выразил уверенность, что эти профессиональные, опытные дипломаты, которые консультировали руководителей партии и государства по важнейшим вопросам, связанным с внешней политикой, будут эффективно выполнять свои обязанности.
Подчеркивая положение, роль и значительные достижения внешней и дипломатической деятельности, он сказал, что успешная дипломатия способствует продвижению и стабилизации внутренних дел и стимулированию развития. Поэтому дипломатия должна строго придерживаться руководящих принципов партии, сохраняя при этом высокую гибкость, и всегда отражать культуру Вьетнама.
Обозначив шесть ключевых задач и три стратегических прорыва, определенных всевьетнамским партийным съездом 13-го, глава правительства подчеркнул, что внешняя политика и дипломатическая работа должны всесторонне содействовать политике и дипломатии, экономике, инвестициям и торговле, культуре и обмену между людьми, а также делам зарубежных вьетнамцев и защите граждан. Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам находится на заключительном этапе успешного достижения целей, поставленных всевьетнамским партийным съездом 13-го созыва, а также формулирует руководящие принципы для всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва, готовится к 80-й годовщине независимости и 50-й годовщине национального воссоединения. В ближайшей перспективе основное внимание уделяется реорганизации организационного аппарата в соответствии с резолюцией № 18-NQ/TW для реализации целей развития к 2030 году, когда исполняется 100 лет со дня основания партии и 100 лет со дня основания страны в 2045 году, с целью превращения страны в развитое государство с высоким уровнем дохода, где люди живут в достатке и счастье в спокойной и безопасной обстановке.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от руководителей представительств Вьетнама за рубежом продолжать выполнять и конкретизировать руководящие принципы и директивы Политбюро и Секретариата ЦК партии, правительства и Министерства иностранных дел, уделяя особое внимание экономическому развитию, как указано в документах всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва, директиве № 15 Секретариата и резолюции № 21 правительства об экономической дипломатии.
Он подчеркнул, что послы и главы представительств должны руководить и направлять, выступая в качестве ядра для поддержания солидарности и единства в посольствах и представительствах Вьетнама за рубежом.
Премьер-министр призвал Министерство иностранных дел и соответствующие министерства продолжать изучение и обеспечение наилучших материальных и политических условий в нынешних условиях страны, чтобы посольства и представительства за рубежом могли эффективно служить внешней политике партии и государства, поскольку страна вступает в новую эру - эру подъема нации.