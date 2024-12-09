Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с новыми послами, главами представительств Вьетнама за рубежом

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 7 декабря встретился с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом, прежде чем они приступят к своим новым обязанностям.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь 7 декабря встречается с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом, прежде чем они приступят к своим новым обязанностям. Фото: ВИA  
На встрече постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву сообщил, что недавно были назначены 26 послов и глав представительств Вьетнама за рубежом, которые представляют страну в 48 странах и одной международной организации, и все они являются опытными и профессиональными дипломатами.

Представитель дипломатов, выразив свою честь и огромную ответственность перед страной, подтвердил, что они обязуются прилагать все усилия, укреплять единство, использовать возможности и поддерживать тесную связь с местами назначения. Он пообещал конкретизировать и эффективно реализовывать внешнюю политику партии и государства, а также содействовать дальнейшему углублению и развитию отношений Вьетнама с другими странами и международными организациями практическим и эффективным образом.

Поздравляя новоназначенных дипломатов, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что это большая честь и благородный долг, возложенный на них партией, государством и народом. Он выразил уверенность, что эти профессиональные, опытные дипломаты, которые консультировали руководителей партии и государства по важнейшим вопросам, связанным с внешней политикой, будут эффективно выполнять свои обязанности.

Подчеркивая положение, роль и значительные достижения внешней и дипломатической деятельности, он сказал, что успешная дипломатия способствует продвижению и стабилизации внутренних дел и стимулированию развития. Поэтому дипломатия должна строго придерживаться руководящих принципов партии, сохраняя при этом высокую гибкость, и всегда отражать культуру Вьетнама.

Обозначив шесть ключевых задач и три стратегических прорыва, определенных всевьетнамским партийным съездом 13-го, глава правительства подчеркнул, что внешняя политика и дипломатическая работа должны всесторонне содействовать политике и дипломатии, экономике, инвестициям и торговле, культуре и обмену между людьми, а также делам зарубежных вьетнамцев и защите граждан. Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам находится на заключительном этапе успешного достижения целей, поставленных всевьетнамским партийным съездом 13-го созыва, а также формулирует руководящие принципы для всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва, готовится к 80-й годовщине независимости и 50-й годовщине национального воссоединения. В ближайшей перспективе основное внимание уделяется реорганизации организационного аппарата в соответствии с резолюцией № 18-NQ/TW для реализации целей развития к 2030 году, когда исполняется 100 лет со дня основания партии и 100 лет со дня основания страны в 2045 году, с целью превращения страны в развитое государство с высоким уровнем дохода, где люди живут в достатке и счастье в спокойной и безопасной обстановке.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от руководителей представительств Вьетнама за рубежом продолжать выполнять и конкретизировать руководящие принципы и директивы Политбюро и Секретариата ЦК партии, правительства и Министерства иностранных дел, уделяя особое внимание экономическому развитию, как указано в документах всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва, директиве № 15 Секретариата и резолюции № 21 правительства об экономической дипломатии.

Он подчеркнул, что послы и главы представительств должны руководить и направлять, выступая в качестве ядра для поддержания солидарности и единства в посольствах и представительствах Вьетнама за рубежом.

Премьер-министр призвал Министерство иностранных дел и соответствующие министерства продолжать изучение и обеспечение наилучших материальных и политических условий в нынешних условиях страны, чтобы посольства и представительства за рубежом могли эффективно служить внешней политике партии и государства, поскольку страна вступает в новую эру - эру подъема нации.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам в 5-й раз удостоен звания Ведущее направление всемирного наследия

Вьетнам в 5-й раз удостоен звания «Ведущее направление всемирного наследия»

Вьетнам с его потрясающей природной красотой и богатым культурным разнообразием в пятый раз был назван «Ведущим направлением всемирного наследия» на церемонии вручения премии World Travel Awards 2024. Церемония награждения состоялась вечером 24 ноября в Португалии.
ПОДРОБНЕЕ

Top