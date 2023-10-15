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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с молодыми избирателями в городе Кантхо
Со своей стороны премьер-министр подчеркнул важную роль молодежи, которая, по его мнению, является будущим страны и ключевой силой в обороне, строительстве и развитии страны в целом и Кантхо в частности.
По этому поводу глава правительства проинформировал их о ситуации социально-экономического развития страны и ответил на вопросы, связанные с развитием цифровой инфраструктуры, обеспечением безопасности и сохранности информации при платежах и покупках в Интернете, привлечением человеческих ресурсов, профессиональной ориентацией, и т. д.
Фам Минь Тьинь наконец заявил о своей убежденности в том, что мнения, взгляды и идеи избирателей в целом и молодых избирателей Кантхо в частности будут способствовать успеху следующей сессии Национального собрания и Партия, государство и народ с нетерпением ждут дальнейшего развития, роста и успеха города Кантхо.