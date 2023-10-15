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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с молодыми избирателями в городе Кантхо

14 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь и депутатская делегация города Кантхо встретились с молодыми избирателями из этого южного города.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь с избирателями, которые являются членами профсоюзов, союза молодежи студентами и молодыми кадрами в городе Кантхо. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече избиратели представили многочисленные мнения и предложения, касающиеся развития инфраструктуры, в частности транспорта и цифровых технологий, инвестиций в развитие логистических услуг, усиления политики обучения и привлечения высококачественных человеческих ресурсов, создания культурных учреждений для молодежи, механизмов, позволяющих молодежи выполнять ряд конкретных задач и проектов, построение Центра стартапов и инноваций в городе Кантхо...

Со своей стороны премьер-министр подчеркнул важную роль молодежи, которая, по его мнению, является будущим страны и ключевой силой в обороне, строительстве и развитии страны в целом и Кантхо в частности.

По этому поводу глава правительства проинформировал их о ситуации социально-экономического развития страны и ответил на вопросы, связанные с развитием цифровой инфраструктуры, обеспечением безопасности и сохранности информации при платежах и покупках в Интернете, привлечением человеческих ресурсов, профессиональной ориентацией, и т. д.

Фам Минь Тьинь наконец заявил о своей убежденности в том, что мнения, взгляды и идеи избирателей в целом и молодых избирателей Кантхо в частности будут способствовать успеху следующей сессии Национального собрания и Партия, государство и народ с нетерпением ждут дальнейшего развития, роста и успеха города Кантхо.

ИЖВ/ВИА

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