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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с королем Камбоджи Нородомом Сихамони
Премьер-министр сказал, что история отношений между Вьетнамом и Камбоджей отмечена тяжелой борьбой каждой страны за независимость и свободу, и что их взаимное участие и жертвы представляют собой бесценное достояние, которое народы двух стран должны сохранять и развивать вместе.
Он подтвердил, что вьетнамский народ всегда помнит о поддержке, оказанной покойным королем-отцом Нородомом Сиануком, королем Нородомом Сиамони и поколениями камбоджийских лидеров и народа во время борьбы Вьетнама за национальное освобождение и его нынешних усилий по строительству, защите и развитию страны.
Поздравив камбоджийский народ с его всеобъемлющими достижениями за последние два десятилетия под мудрым правлением короля Нородома Сихамони и руководством Сената, Национального собрания и правительства Камбоджи, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вклад Камбоджи в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и международное сообщество. Он также поздравил Камбоджу с успешным проведением 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) и 11-й пленарной сессии Международного парламента за толерантность и мир (IPTP-11), которые способствовали повышению ее регионального и глобального авторитета.
Глава правительства подтвердил, что Вьетнам придает первостепенное значение укреплению солидарности и всестороннего сотрудничества с Камбоджей. Он пообещал неустанно работать с камбоджийскими лидерами и народом над углублением двусторонних связей, отвечая чаяниям их народа. Вьетнам готов поддержать Камбоджу в успешном проведении 20-го саммита Франкофонии в 2026 году, добавил он.
В свою очередь, король Нородом Сиамони отметил, что достижения Вьетнама служат источником вдохновения и поддержки для Камбоджи в ее усилиях по национальному строительству и развитию.
Выразив благодарность за неоценимое сотрудничество и помощь Вьетнама в борьбе Камбоджи за национальное освобождение в прошлом, а также в нынешнем деле национального строительства и развития, король подчеркнул, что отношения Камбоджи и Вьетнама - это не только братство, но и давняя дружба, имеющая глубокое историческое значение. Он пообещал продолжать поддерживать сотрудничество между двумя правительствами, веря, что двусторонние отношения будут развиваться более эффективно и широко.
Стороны с удовлетворением отметили непрерывное развитие двусторонних отношений в последние годы. Две страны тесно сотрудничают в области политики - дипломатии и безопасности - обороны. Торговое и инвестиционное сотрудничество остается краеугольным камнем для углубления двусторонних отношений и укрепления экономических связей. В настоящее время около 3 000 камбоджийских студентов учатся во Вьетнаме, и около 100 вьетнамских студентов в Камбодже, которые служат важными мостами для дружбы между двумя странами.
Они договорились активизировать обмен делегациями и встречи на всех уровнях, развивать сотрудничество в области экономики, культуры, науки и технологий, а также активизировать обмены между людьми. Они также обязались решать любые существующие вопросы в духе солидарности и дружественного соседства.
Премьер-министр Вьетнама назвал тесные связи и солидарность между Вьетнамом и Камбоджей, Вьетнамом и Лаосом, а также между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей неизбежными и объективными отношениями, которые являются ценным достоянием каждой страны и всех трех государств.
Он призвал Вьетнам и Камбоджу активно распространять информацию о традициях дружбы и солидарности между своими народами, особенно среди молодого поколения.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что король, занимая свое высокое положение, продолжит уделять внимание и вместе с высокопоставленными камбоджийскими лидерами работать над устранением трудностей и препятствий и способствовать натурализации людей вьетнамского происхождения, которые отвечают необходимым условиям для легального и стабильного проживания и работы в Камбодже. По его словам, эти люди будут служить мостами дружбы между двумя странами.
Он также призвал короля поддержать создание и скорейшее введение в эксплуатацию Центра вьетнамских исследований при Королевском университете Пномпеня, который станет центром для камбоджийских и иностранных студентов, изучающих язык, культуру и народ Вьетнама, а также вьетнамско-камбоджийские отношения.