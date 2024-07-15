НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с избирателями в Кантхо
Он выразил готовность правительства продолжить выполнение синхронных и кардинальных задач в различных областях в соответствии с выводами ЦК партии, Политбюро, ключевых руководителей, резолюциями НС и правительства. В их числе - обеспечение хода и качества документов, представленных на рассмотрение Политбюро, 10-го пленума ЦК партии и 8-й сессии НС 15-го созыва.
Правительство продолжит уделять приоритетное внимание стимулированию роста при сохранении макроэкономической стабильности, сдерживании инфляции и обеспечении основных балансов экономики, сказал он, добавив, что традиционные факторы роста будут обновлены, а политика будет направлена на стимулирование новых.
Поскольку город Кантхо должен стать новым драйвером экономического роста страны, он призвал местные власти выполнять задачи и решения, изложенные в ежегодных и срочных резолюциях партии, НС, правительства и городской партийной организации. Он также призвал ведомства, агентства и местные власти к согласованным усилиям для достижения всех поставленных целей.
Обращаясь к проблемам местных жителей, лидер также ответил на вопросы о нескольких транспортных проектах в городе.
В преддверии 77-й годовщины Дня инвалидов войны и павших фронтовиков (27 июля) премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил семьи павших фронтовиков и инвалидов войны в уезде Тхотнот, демонстрируя свою неизменную приверженность поддержке тех, кто пожертвовал собой ради нации.