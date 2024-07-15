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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с избирателями в Кантхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация депутатов Национального собрания города Кантхо 14 июля встретились с избирателями в районе Тхотнот, чтобы проинформировать их об итогах 7-й сессии Национального собрания 15-го созыва и собрать их предложения для законодательного органа.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает семью павшего фронтовика Нгуен Динь Хоа. Фото: ВИA
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, на сессии была принята 21 резолюция, представлены первоначальные заключения по 11 законопроектам, рассмотрен дополнительный отчет об оценке социально-экономических показателей за 2023 год и первые месяцы 2024 года и утвержден проект государственного бюджета на 2022 год.

Он выразил готовность правительства продолжить выполнение синхронных и кардинальных задач в различных областях в соответствии с выводами ЦК партии, Политбюро, ключевых руководителей, резолюциями НС и правительства. В их числе - обеспечение хода и качества документов, представленных на рассмотрение Политбюро, 10-го пленума ЦК партии и 8-й сессии НС 15-го созыва.

Правительство продолжит уделять приоритетное внимание стимулированию роста при сохранении макроэкономической стабильности, сдерживании инфляции и обеспечении основных балансов экономики, сказал он, добавив, что традиционные факторы роста будут обновлены, а политика будет направлена на стимулирование новых.

Поскольку город Кантхо должен стать новым драйвером экономического роста страны, он призвал местные власти выполнять задачи и решения, изложенные в ежегодных и срочных резолюциях партии, НС, правительства и городской партийной организации. Он также призвал ведомства, агентства и местные власти к согласованным усилиям для достижения всех поставленных целей.

Обращаясь к проблемам местных жителей, лидер также ответил на вопросы о нескольких транспортных проектах в городе.

В преддверии 77-й годовщины Дня инвалидов войны и павших фронтовиков (27 июля) премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил семьи павших фронтовиков и инвалидов войны в уезде Тхотнот, демонстрируя свою неизменную приверженность поддержке тех, кто пожертвовал собой ради нации.

ВИА/ИЖВ

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