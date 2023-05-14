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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с избирателями в городе Кантхо
Местные избиратели выражают свою веру в лидерство и управление Партии, НС и правительства, заявляя, что правительство и премьер-министр дали надлежащие указания по преодолению трудностей, чтобы поддержать социально-экономическое восстановление и развитие, улучшить уровень жизни людей и активизировать борьбу с коррупцией и негативными явлениями.
Они также высказали мнения по некоторым вопросам, связанным с развитием предприятий, созданием и сохранением рабочих мест, повышением доходов, жильем и социальным обеспечением, а также соблюдением правовых норм о правах и интересах предприятий и работников.
На мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь подвел итоги выполнения задач, поставленных на четвертой сессии НС, и доложил о подготовке к пятой.
Говоря о социально-экономическом развитии, он сказал, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, связанные с ситуацией в мире, пандемией и нерешенными проблемами экономики, благодаря партийному руководству и активному участию всей политической системы, бизнеса, и людей, Вьетнам продолжает достигать общих целей по поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции, ускорению роста и управлению основными балансами экономики.
Кроме того, жизнь людей оставалась стабильной, гарантирован социальный порядок и безопасность, усилена безопасность, продвигается дипломатия и интеграция в мир.
Глава Правительства также указал на такие проблемы, как замедление роста ВВП, сужение экспортных рынков, скрытые риски на финансовом рынке, медленное освоение государственных инвестиций, увеличение количества ликвидируемых компаний, проблемы на рынках облигаций и недвижимости, а также трудности, с которыми сталкиваются предприятия, и трудоустройстве людей.
Правительство приложит усилия для решения этих проблем в ближайшее время. «Трудности должны быть устранены, а вызовы преодолены», — заявил он.
Он будет твердо придерживаться целей сохранения макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией, обеспечения основных экономических балансов, поддержки политической стабильности и общественного порядка и безопасности, укрепления интеграции, борьбы с последствиями пандемии COVID-19, ускорения быстрого восстановления и устойчивого развития, содействия производственной и деловой деятельности, а также создания рабочих мест, диверсификации рынков, продуктов и цепочек поставок, и поддержки предприятий путем продления сроков оплаты или освобождения от налогов, сборов, добавил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Он также подчеркнул, что необходимо проводить твердую, активную, своевременную, гибкую и эффективную денежно-кредитную политику, а также расширенную, целенаправленную, гибкую и эффективную налогово-бюджетную политику.
Премьер-министр попросили компетентные органы и смежные секторы ответить на мнения избирателей.
По случаю Месяца рабочих в мае премьер-министр Фам Минь Тьинь символически вручил 200 подарочных наборов малоимущим рабочим в городе Кантхо.
Встречи депутатов НС с избирателями являются регулярными мероприятиями до и после каждой сессии НС.