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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с должностными лицами и сотрудниками представительств Вьетнама в Китае

26 июня в Пекине премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с должностными лицами и сотрудниками представительств Вьетнама в Китае в рамках 15-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) в городе Далянь провинции Ляонин.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с должностными лицами и сотрудниками представительств Вьетнама в Пекине. Фото: ВИА  
Премьер-министр отметил, что это его третья рабочая поездка в Китай за год, и каждый последующий визит и обсуждение дают более практические и эффективные результаты, чем предыдущие.

Он подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит политику развития стабильных, устойчивых и долгосрочных отношений с Китаем, считая это объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом своей внешней политики, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних связей.

Похвалив посольство и представительства Вьетнама в Китае за их роль в укреплении двусторонних связей, он призвал их продолжать конкретизацию соглашений высокого уровня с 287 задачами, направленными на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства и создание вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Он подчеркнул необходимость поощрения Китая к дальнейшему открытию своего рынка для вьетнамских товаров, особенно путем расширения списка ключевых товаров, в которых Вьетнам обладает сильными сторонами, а Китай пользуется высоким спросом, таких как сельскохозяйственная продукция и фрукты. Он предложил развивать транспортное сообщение, включая три железнодорожные линии с Китаем, и сотрудничество в областях, в которых Китай преуспевает и в которых нуждается Вьетнам, таких как научные технологии, искусственный интеллект, энергетика, цифровая экономика и цифровая трансформация.

Он выразил надежду, что сотрудники посольства Вьетнама будут и впредь стремиться выполнять задачи, поставленные партией, государством и правительством, в частности, эффективно осуществлять политические и дипломатические миссии, экономическую и культурную дипломатию, консульскую работу и защиту граждан, а также вести работу по делам вьетнамцев за рубежом.

ВИА/ИЖВ

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Развитие стабильных, устойчивых и долгосрочных отношений с Китаем - это последовательная политика, объективное требование, стратегический выбор и главный приоритет внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних связей, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
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