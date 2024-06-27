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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с должностными лицами и сотрудниками представительств Вьетнама в Китае
Он подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит политику развития стабильных, устойчивых и долгосрочных отношений с Китаем, считая это объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом своей внешней политики, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних связей.
Похвалив посольство и представительства Вьетнама в Китае за их роль в укреплении двусторонних связей, он призвал их продолжать конкретизацию соглашений высокого уровня с 287 задачами, направленными на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства и создание вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Он подчеркнул необходимость поощрения Китая к дальнейшему открытию своего рынка для вьетнамских товаров, особенно путем расширения списка ключевых товаров, в которых Вьетнам обладает сильными сторонами, а Китай пользуется высоким спросом, таких как сельскохозяйственная продукция и фрукты. Он предложил развивать транспортное сообщение, включая три железнодорожные линии с Китаем, и сотрудничество в областях, в которых Китай преуспевает и в которых нуждается Вьетнам, таких как научные технологии, искусственный интеллект, энергетика, цифровая экономика и цифровая трансформация.
Он выразил надежду, что сотрудники посольства Вьетнама будут и впредь стремиться выполнять задачи, поставленные партией, государством и правительством, в частности, эффективно осуществлять политические и дипломатические миссии, экономическую и культурную дипломатию, консульскую работу и защиту граждан, а также вести работу по делам вьетнамцев за рубежом.