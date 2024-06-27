Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ВИA

Встретившись 26 июня в Пекине с Генеральным секретарем Коммунистической партии Китая, Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках его рабочей поездки для участия в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), премьер-миничтр Фам Минь Тьинь выразил поддержку целям развития Китая, включая достижение целей "второго столетия" и построение социализма с китайской спецификой.



Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпином Си, в свою очередь, подтвердил, что Китай высоко ценит отношения с Вьетнамом и считает их приоритетными в своей общей политике соседской дипломатии.



Китай поддерживает усилия Вьетнама по сохранению национальной независимости и достоинства, последовательно поддерживает Вьетнам в реализации резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии под руководством Коммунистической партии Вьетнама, успешном проведении 14-го всевьетнамского съезда партии и построении социализма, соответствующего условиям страны, сказал он.



Стороны договорились о дальнейшей конкретизации общего понимания высокого уровня, в частности, вьетнамско-китайского совместного заявления о дальнейшем углублении и повышении уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение.



Китайский лидер подчеркнул необходимость укрепления политического доверия, поддержания регулярных обменов на высоком уровне и эффективной работы механизма вьетнамско-китайского Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству. Он призвал к расширению сотрудничества в таких ключевых секторах, как дипломатия, национальная оборона и общественная безопасность; повышению эффективности сотрудничества по существу; развитию обменов между людьми, особенно среди молодого поколения; контролю и лучшему разрешению разногласий; тесному сотрудничеству на многосторонних форумах, вносящему вклад в глобальное и региональное развитие.



Приветствуя высококачественные китайские инвестиции во Вьетнам, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам сотрудничать в строительстве масштабных, знаковых, устойчивых и высокоэффективных проектов; ускорить развитие транспортной инфраструктуры, особенно железных и автомобильных дорог и пограничных переходов в рамках соединения "Двух коридоров, одного пояса" с инициативой "Пояс и путь". Он особо попросил Китай содействовать экспорту ключевых вьетнамских продуктов, таких как замороженный дуриан, свежий кокос, рис, облегчая их транспортировку в Центральную Азию и Европу через Китай.



Вьетнам поддерживает заявку Китая на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, сказал он, предложив обеим сторонам продолжить дискуссии по этому вопросу.



Премьер-министр Вьетнама предложил развивать сотрудничество между населенными пунктами в качестве нового драйвера роста, изучить пилотную модель зон приграничного экономического сотрудничества, расширить приграничное экономическое сотрудничество и разработать "умные" пограничные пункты. Он призвал местные власти активно укреплять сотрудничество, согласовывать стратегии регионального развития и расширять координацию в финансовой, банковской сферах, образовании, здравоохранении и других областях.



Высоко оценив предложения премьера-министра Фам Минь Тьиня по сотрудничеству, Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддерживает Вьетнам в ускорении индустриализации и модернизации, создании стабильных и устойчивых цепочек поставок и производственных сетей на региональном и глобальном уровнях вместе с Китаем и другими странами.



Он выразил желание, чтобы обе стороны и дальше укрепляли совместную работу в области торговли, инвестиций, туризма, использовали географическую близость и взаимодополняющие преимущества, а также рассмотрели возможность создания трансграничных экономических зон.



Китай по-прежнему готов расширять импорт качественных вьетнамских товаров, сказал он, добавив, что Китай выступает за углубление всеобъемлющих реформ и развитие новых качественных производственных мощностей, что создаст возможности для развития торговли, укрепления автомобильного и железнодорожного транспорта и цифровой экономической связи. Правительство Китая поддерживает предприятия в увеличении инвестиций во Вьетнам, особенно в высокотехнологичные и развивающиеся отрасли, сказал он.



По глобальным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, обе стороны пообещали совместно контролировать и удовлетворительно разрешать разногласия для поддержания мира и стабильности на море.

Вьетнамский лидер предложил обеим сторонам серьезно следовать общему пониманию на высоком уровне, уважать законные интересы друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), и следить за тем, чтобы споры на море не влияли на дружбу между двумя странами.



