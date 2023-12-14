НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что визит Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги продемонстрировал важность, которую партия и государство Китая придают Вьетнаму и двусторонним отношениям.
Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил вьетнамский народ со значительными достижениями, достигнутыми под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и при решительном руководстве и управлении вьетнамского правительства, и высоко оценил конкретный и практический вклад премьера Фам Минь Тьиня в сотрудничество между двумя странами в различных сферах.
Китайский лидер выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом Вьетнам успешно выполнит резолюцию, принятую на 13-м всевьетнамском съезде КПВ, и превратит Вьетнам в развитую страну с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Премьер Фам Минь Тьинь также отметил, что Вьетнам считает развитие отношений с Китаем объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом своей внешней политики, и подчеркнул, что важные общие взгляды, достигнутые Генеральными секретарями двух партий в ходе этого визита, особенно те, которые касаются нового позиционирования отношений между двумя партиями и двумя странами и построения вьетнамско-китайского сообщества, разделяющего будущее, имеющего стратегическое значение, служат историческими ориентирами и важными направлениями для вывода отношений между двумя партиями и двумя странами в новый период более стабильного, здорового и устойчивого развития.
Он подтвердил, что правительство Вьетнама будет тесно сотрудничать с правительством Китая, чтобы усилить координацию и направить соответствующие ведомства и населенные пункты на конкретизацию этих достижений и общих пониманий на высоком уровне, способствуя укреплению отношений между двумя партиями и двумя странами на стабильной, устойчивой и прочной основе.
Генеральный секретарь партии, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что партия и правительство Китая придают большое значение дружественным соседским отношениям с Вьетнамом, отметив, что Вьетнам является приоритетом в дипломатии соседства Китая.
Он пообещал поручить китайскому правительству тесно координировать свои действия с вьетнамским коллегой, чтобы в скором времени реализовать общие понимания, что позволит народам двух стран лучше использовать плодотворные отношения между двумя партиями и двумя государствами.
Анализируя практическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем за последнее время, премьер Фам Минь Тьинь отметил, что обе стороны должны укреплять стратегические обмены на всех уровнях, повышать важную роль сотрудничества в области обороны и безопасности, а также повышать эффективность практического сотрудничества во всех областях.
Он предложил Китаю продолжить расширение импорта вьетнамских товаров, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию, и развернуть "умные" пограничные пункты пропуска; увеличить инвестиции во Вьетнам, особенно в области высоких технологий и зеленого перехода; усилить связь стратегической инфраструктуры, а также транспорта и пограничных пунктов пропуска; вскоре создать рабочую группу для полного устранения препятствий для нереализованных проектов; и ускорить реализацию проектов безвозвратной помощи.
Премьер-министр Вьетнама также предложил Китаю расширить финансовое и валютное сотрудничество, рассмотреть возможность создания рабочей группы для продвижения восстановления туризма, активизировать обмены между населенными пунктами и людьми, а также усилить координацию на многосторонних форумах.
По его словам, обе стороны должны хорошо контролировать разногласия и правильно решать вопросы на море в духе дружбы, взаимного уважения и в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин согласился с предложениями Премьер-министра Фам Минь Тьиня и подтвердил, что Вьетнам и Китай являются важными партнерами друг друга.
Он призвал обе стороны ускорить стратегическое взаимодействие, эффективно внедрить план сотрудничества, соединяющий рамки "Два коридора, один пояс" и инициативу "Пояс и путь", и активизировать практическое сотрудничество во всех областях, принося ощутимую пользу своим народам.
По его словам, обе стороны должны совместно работать над восстановлением экономики и торговли, подчеркнув, что Китай готов расширить импорт высококачественных товаров и сельскохозяйственной продукции из Вьетнама, а также поощрять способные китайские предприятия инвестировать в страну Юго-Восточной Азии.
Китайский лидер предложил двум странам укрепить инфраструктуру и связь между цепочками поставок и производства, а также повысить качество сотрудничества в области высоких технологий и цифровой экономики.
Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества для поддержания безопасности, социального порядка и стабильности, а также расширения культурных и межличностных обменов для улучшения взаимопонимания и близости между народами двух стран.
Китайский лидер также предложил обеим сторонам усилить координацию на многосторонних форумах в целях построения справедливого и открытого международного порядка, строгого выполнения соглашений высокого уровня и общих пониманий, контроля и удовлетворительного урегулирования разногласий, совместного поддержания мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире.