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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем ООН

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 21 сентября во второй половине дня (по местному времени) в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, 21 сентября. Фото: ВИA  
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 21 сентября во второй половине дня (по местному времени) в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил роль и вклад Генерального секретаря и ООН в обеспечение международного мира, стабильности и безопасности, а также в урегулирование острых вопросов, подтвердив при этом, что Вьетнам всегда поддерживает эти усилия и готов внести в них свой вклад.

Премьер-министр Вьетнама выразил поддержку текущим приоритетам Генерального секретаря ООН, включая подготовку к Саммиту будущего, проведение которого запланировано на 2024 год, а также Инициативу «Новая повестка дня для мира», План по продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и меры реагирования на изменение климата.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам активно сотрудничает с организациями ООН в осуществлении совместной деятельности, в частности, в обеспечении международной безопасности, участии в миротворческих миссиях ООН в горячих точках, трансформациях для реализации ЦУР, справедливом энергетическом переходе и социальном равенстве.

Он также подчеркнул, что Вьетнам является одной из наиболее уязвимых к изменениюю климата стран мира страдает от стихийных бедствий, засухи, наводнений, оползней и вторжения морской воды по всей стране, особенно в районе дельты Меконга. Поэтому Вьетнам намерен предпринять активные действия в области «зеленого» перехода и справедливого энергетического перехода. Он также подчеркнул, что развивающиеся страны должны быть приоритетными в получении поддержки в области капитала, технологий, обучения и управления.

В свою очередь, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выразил признательность Вьетнаму за сотрудничество и поддержку во всех приоритетных направлениях деятельности ООН, в частности, в области поддержания мира, международной безопасности, изменения климата, устойчивого развития, защиты прав человека и др.

Кроме того, Гутерриш разделил точку зрения Вьетнама о поддержание многостороннего подхода, обеспечение устойчивого роста и реформирование международной финансовой архитектуры для поддержки развивающихся стран.

Что касается региональных вопросов, то обе стороны достигли высокого консенсуса в отношении обеспечения соблюдения международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS 1982).

ВИА/ИЖВ

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