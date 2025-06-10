Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Ницце

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Ницце, Франция, 9 июня во время участия в третьей Конференции ООН по океану (UNOC3). Фото: ВИA Генеральный секретарь ООН подтвердил, что встречи с вьетнамскими лидерами, включая премьер-министра Фам Минь Тьиня, на международных конференциях стали традицией в партнерстве между ООН и Вьетнамом.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил ООН с успешной организацией UNOC3, а также высоко оценил роль Генерального секретаря и агентств ООН в продвижении устойчивого развития и морского сотрудничества. Он выразил благодарность Организации Объединенных Наций за поддержку дела Доймой (обновления) и развития Вьетнама на протяжении последних почти 40 лет.



Он подтвердил, что Вьетнам ценит и поддерживает центральную роль ООН в глобальном управлении, подчеркнув при этом, что страна будет продолжать поддерживать многосторонний подход и международное право, вносить вклад в глобальные усилия по развитию диалога и сотрудничества, а также эффективно реформировать ООН.



Он предложил ООН продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в продвижении морского экономического развития, повышении устойчивости к стихийным бедствиям и реагировании на них, адаптации к изменению климата и осуществлении энергетического перехода.



Генеральный секретарь ООН поздравил Вьетнам с его социально-экономическими достижениями и назвал его моделью мира и устойчивого развития, способствующей повышению голоса и роли развивающихся стран.

Он выразил надежду на тесное сотрудничество с Вьетнамом в реализации важных результатов, достигнутых на этой конференции, что будет способствовать миру, стабильности, инклюзивному и устойчивому развитию во всем мире.



Гутерриш согласился со всеобъемлющим, ориентированным на интересы людей подходом Фам Минь Тьиня к решению возникающих глобальных проблем.



Лидеры двух стран также договорились о дальнейшем укреплении отношений АСЕАН и ООН, продвижении связующей роли АСЕАН в развитии диалога и сотрудничества в контексте сложных событий в регионе и мире со многими возникающими противоречиями и конфликтами.



Премьер-министр Вьетнама воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Генерального секретаря ООН за то, что он принял приглашение посетить Вьетнам и стать сопредседателем церемонии подписания конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью в Ханое в октябре этого года.



