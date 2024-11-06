Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с вьетнамской общиной в китайской провинции Юньнань

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на групповой фотографии с представителями вьетнамской общины в китайской провинции Юньнань. Фото: ВИA



Глава правительства подчеркнул тесные связи между Юньнанем и соседними с ним вьетнамскими провинциями Лаокай, Дьенбьен, Лайчау и Хажанг, отметив, что все они занимают важные позиции и играют важную роль в развитии вьетнамско-китайских отношений, особенно в реализации всеобъемлющего стратегического партнерства и вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение.



Говоря о прогрессе в двусторонних отношениях, премьер-министр отметил, что они являются объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом, и подчеркнул «товарищество и братство» между двумя странами. Встреча состоялась в рамках его поездки в Китай для участия в 8-м саммите субрегиона Большого Меконга (GMS), в 10-м саммите по стратегии экономического сотрудничества между странами бассейна рек Иравади, Чаупхрая и Меконг (ACMECS) и 11-м саммите по сотрудничеству между Камбоджей, Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом (CLMV).Глава правительства подчеркнул тесные связи между Юньнанем и соседними с ним вьетнамскими провинциями Лаокай, Дьенбьен, Лайчау и Хажанг, отметив, что все они занимают важные позиции и играют важную роль в развитии вьетнамско-китайских отношений, особенно в реализации всеобъемлющего стратегического партнерства и вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение.Говоря о прогрессе в двусторонних отношениях, премьер-министр отметил, что они являются объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом, и подчеркнул «товарищество и братство» между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что вьетнамская община всегда будет дорожить, сохранять и укреплять хорошие отношения, особенно в контексте создания вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.



Он поблагодарил партию, государство и народ Китая за развитие отношений, а также за поддержку вьетнамской общины.



Ознакомив вьетнамцев, проживающих за рубежом, с ситуацией на родине, глава правительства призвал их проявлять солидарность, сохранять традиционную культуру, соблюдать законы пронимающей страны и вносить больший вклад в развитие родины, двух стран и вьетнамско-китайских отношений.



Около 4 000 вьетнамцев работают и живут в Юньнани. Они собрали 5 000 долларов США в поддержку жертв недавнего наводнения на родине.



В тот же день премьер-министр посетил фестиваль культуры и туризма Вьетнама в Куньмине в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине двусторонних дипломатических отношений и «Году вьетнамско-китайских гуманитарных обменов» в 2025 году.



Там он посетил фотовыставку, рассказывающую о наследии, культуре и туризме Вьетнама, и насладился художественной программой вьетнамских и китайских художников, посвященной солидарности и дружбе между двумя странами.



