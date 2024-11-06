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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с вьетнамской общиной в китайской провинции Юньнань
Глава правительства подчеркнул тесные связи между Юньнанем и соседними с ним вьетнамскими провинциями Лаокай, Дьенбьен, Лайчау и Хажанг, отметив, что все они занимают важные позиции и играют важную роль в развитии вьетнамско-китайских отношений, особенно в реализации всеобъемлющего стратегического партнерства и вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение.
Говоря о прогрессе в двусторонних отношениях, премьер-министр отметил, что они являются объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом, и подчеркнул «товарищество и братство» между двумя странами.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что вьетнамская община всегда будет дорожить, сохранять и укреплять хорошие отношения, особенно в контексте создания вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Он поблагодарил партию, государство и народ Китая за развитие отношений, а также за поддержку вьетнамской общины.
Ознакомив вьетнамцев, проживающих за рубежом, с ситуацией на родине, глава правительства призвал их проявлять солидарность, сохранять традиционную культуру, соблюдать законы пронимающей страны и вносить больший вклад в развитие родины, двух стран и вьетнамско-китайских отношений.
Около 4 000 вьетнамцев работают и живут в Юньнани. Они собрали 5 000 долларов США в поддержку жертв недавнего наводнения на родине.
В тот же день премьер-министр посетил фестиваль культуры и туризма Вьетнама в Куньмине в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине двусторонних дипломатических отношений и «Году вьетнамско-китайских гуманитарных обменов» в 2025 году.
Там он посетил фотовыставку, рассказывающую о наследии, культуре и туризме Вьетнама, и насладился художественной программой вьетнамских и китайских художников, посвященной солидарности и дружбе между двумя странами.