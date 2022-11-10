Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с вьетнамскими эмигрантами в Камбодже

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская высокопоставленная делегация, находящиеся в Королевстве Камбоджа с официальным визитом, посетили и пообщались с официальными лицами, сотрудниками посольства, представителями бизнеса и вьетнамской общины в Камбодже.
  На мероприятии. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках официального визита в Королевство Камбоджа, во второй половине дня 9 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская высокопоставленная делегация, находящиеся в Королевстве Камбоджа с официальным визитом, посетили и пообщались с официальными лицами, сотрудниками посольства, представителями бизнеса и вьетнамской общины в Камбодже.

Отчитываясь перед премьер-министром и рабочей делегацией, посольство Вьетнама, представители бизнеса и вьетнамская община в Камбодже сказали, что выполняя девиз в развитии вьетнамско-камбоджийских отношений - «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее, долгосрочное и устойчивое сотрудничество», более 100.000 вьетнамцев в Камбодже хорошо соблюдают законы принимающей страны; поддерживают солидарность, воспитывают взаимную привязанность, оказывают взаимную поддержку в жизни; проводят много активностей на пользу Родине; вносят активный вклад во вьетнамско-камбоджийские отношения.

Беседуя с вьетнамскими эмигрантами в Камбодже, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Партия и Государство всегда обращают внимание на зарубежную вьетнамскую общину, считая ее неотъемлемой частью блока великого национального единства; поприветствовал и высоко оценил патриотизм и важный вклад вьетнамской общины и вьетнамских деловых кругов в Камбодже в дело по строительству и защите Родины, а также в отношения между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал вьетнамских эмигрантов в Камбодже поднять свою национальную гордость, стремиться вперед, продолжать укреплять дух солидарности, помогать друг другу преодолевать трудности и соблюдать законы принимающей страны, продолжать продвигать добрые традиции вьетнамской общины в Камбодже, приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в социально-экономическое развитие принимающей страны, а также по отношению к Родине, способствуя тесным отношениям между двумя странами Вьетнамом и Камбоджой.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, что вьетнамское бизнес-сообщество в Камбодже будет продолжать содействовать инвестициям и торговому сотрудничеству в Камбодже, и в то же время прилагать максимальные усилия для поддержки вьетнамских эмигрантов в Камбодже.

Информируя об отношениях Вьетнама и Камбоджи, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам и Камбоджа являются двумя близкими соседями с традициями солидарности и борьбы за национальную независимость, вместе преодолевающими многие взлеты и падения истории. Добрососедские отношения с Камбоджей имеют стратегическое значение для безопасности и развития Вьетнама. Большое значение имеет сохранение и постоянное укрепление традиционной дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами...

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top