Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с вьетнамскими и международными женщинами-дипломатами

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга, вьетнамские и международные женщины-дипломаты на встрече в Ханое 10 июля 2025 года. Фото: ВИA



Придерживаясь этих ценностей и согласовывая национальные интересы с общими глобальными целями, дипломаты могут совместно работать над построением мира, содействием развитию, укреплением солидарности и международного сотрудничества, а также формированием искренних и прочных связей между странами во имя мира, сотрудничества и развития для всех, сказала она.



Вьетнам может похвастаться многими выдающимися женщинами-дипломатами, которые оставили свой след в истории страны, в частности, мадам Нгуен Тхи Бинь, первая женщина-министр иностранных дел страны и глава вьетнамской делегации на переговорах в рамках Парижской мирной конференции, сказала Нгуен Минь Ханг.



Она подтвердила, что сегодняшнее поколение женщин-дипломатов очень гордится славными традициями дипломатического сектора и образцовыми личностями, которые были до них. Они стремятся поддерживать пламя страсти и дух служения, постоянно стремятся учиться и внедрять инновации, внося свой вклад в написание новых славных глав в истории отрасли, способствуя прорывному развитию страны в новую эпоху и укрепляя растущие отношения страны с другими странами и международными организациями, она заметила это.



Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамезис отметила новаторскую роль вьетнамских женщин-дипломатов, подчеркнув, что вьетнамские женщины внесли значительный вклад во всех областях, особенно в позиционировании Вьетнама как яркого примера мира и прогресса.



Она отметила, что всего за десять лет Вьетнам значительно улучшил свое положение в глобальном индексе гендерного равенства и активно продвигает повестку дня ООН по вопросам гендерного равенства и прав женщин. Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг выразила признательность за то, что она является женщиной-дипломатом, подчеркнув, что основой для выхода каждой женщины-дипломата на международную политическую арену являются исторические традиции, культурная самобытность и национальные интересы ее страны.Придерживаясь этих ценностей и согласовывая национальные интересы с общими глобальными целями, дипломаты могут совместно работать над построением мира, содействием развитию, укреплением солидарности и международного сотрудничества, а также формированием искренних и прочных связей между странами во имя мира, сотрудничества и развития для всех, сказала она.Вьетнам может похвастаться многими выдающимися женщинами-дипломатами, которые оставили свой след в истории страны, в частности, мадам Нгуен Тхи Бинь, первая женщина-министр иностранных дел страны и глава вьетнамской делегации на переговорах в рамках Парижской мирной конференции, сказала Нгуен Минь Ханг.Она подтвердила, что сегодняшнее поколение женщин-дипломатов очень гордится славными традициями дипломатического сектора и образцовыми личностями, которые были до них. Они стремятся поддерживать пламя страсти и дух служения, постоянно стремятся учиться и внедрять инновации, внося свой вклад в написание новых славных глав в истории отрасли, способствуя прорывному развитию страны в новую эпоху и укрепляя растущие отношения страны с другими странами и международными организациями, она заметила это.Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамезис отметила новаторскую роль вьетнамских женщин-дипломатов, подчеркнув, что вьетнамские женщины внесли значительный вклад во всех областях, особенно в позиционировании Вьетнама как яркого примера мира и прогресса.Она отметила, что всего за десять лет Вьетнам значительно улучшил свое положение в глобальном индексе гендерного равенства и активно продвигает повестку дня ООН по вопросам гендерного равенства и прав женщин.

В сфере государственного управления Вьетнам занимает особое место в регионе: женщины составляют более 30% депутатов Национального собрания. Полин Тамезис выразила надежду, что все больше женщин будут занимать руководящие должности на всех уровнях власти, в том числе в дипломатическом секторе, способствуя справедливому и более устойчивому развитию.



Посол Румынии во Вьетнаме Кристина Ромила поделилась своей честью стать первой женщиной-послом Румынии во Вьетнаме с 2021 года и восхитилась стойкостью духа вьетнамского народа. Она подтвердила, что Вьетнам - исключительно дружелюбная страна, которая активно поощряет участие женщин во всех отраслях и профессиях.



Вьетнам - это не только красивая и увлекательная страна, которую можно исследовать, но и невероятно гостеприимное, открытое и прогрессивное общество для женщин, отметила она.



На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул ключевую роль женщин во вьетнамской культуре, назвав их основой каждой семьи. Вьетнамские женщины всегда пользовались большим уважением, а в современном обществе имеют равный доступ ко всем сферам деятельности.



Премьер-министр отметил, что за последние 80 лет Вьетнам пережил огромные жертвы и долговременные последствия войны. Выбравшись из нищеты и разрухи, страна благодаря неустанным усилиям достигла выдающегося развития. Он подчеркнул, что женщины сыграли решающую роль в этом общем пути стойкости и прогресса.



Он подтвердил, что у Коммунистической партии Вьетнама нет другой цели, кроме достижения национальной независимости и свободы, а также процветания и счастья народа, и в этом деле вьетнамские женщины вносят незаменимый вклад.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам признан одним из 10 лучших в мире по выполнению Цели устойчивого развития (ЦУР) 5, касающейся гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. В настоящее время женщины составляют 30,26% депутатов Национального собрания Вьетнама 15-го, что превышает средние мировые и региональные показатели и ставит Вьетнам на первое место среди членов Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA).



Вьетнам также входит в число стран-лидеров по участию женщин в миротворческих операциях ООН: женщины составляют 16% персонала. Примечательно, что это одна из немногих стран, которая ежегодно отмечает два дня в честь женщин, включая Международный женский день (8 марта) и годовщину основания Союза женщин Вьетнама (20 октября), - продолжил он.



Глава правительства подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение роли и вкладу женщин во всех сферах, включая труд, национальную оборону и производство. Выделяя особо выдающихся женщин-дипломатов, он упомянул бывшего вице-президента и бывшего министра иностранных дел Нгуен Тхи Бинь, а также других образцовых женщин на дипломатической службе.



Приветствуя женщин-дипломатов на встрече, премьер-министр пожелал им крепкого здоровья и дальнейшего вклада в развитие стран и глобальной дипломатии, чтобы продолжать содействовать миру, сотрудничеству и развитию, выступать за многосторонность и международную солидарность.



Он подчеркнул, что для преодоления сложного и непредсказуемого глобального ландшафта необходим ориентированный на людей, всеобъемлющий, инклюзивный и глобальный подход.



Он также призвал женщин-дипломатов вносить дальнейший вклад в достижение общих целей ООН и целей развития каждой страны.



