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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со спикером Риксдага
Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам всегда ценит и желает укреплять дружбу и многогранное сотрудничество со Швецией. Он вспомнил образ премьер-министра Улофа Пальме, шедшего с факелом в знак протеста против войны во Вьетнаме, и сказал, что решение Швеции установить дипломатические отношения с Вьетнамом было мужественным, основанным на справедливости и совести.
Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят благородный жест Швеции, предоставившей Вьетнаму безвозмездную помощь в размере около 3 миллиардов долларов США - самую большую среди скандинавских стран, сказал Фам Минь Тьинь.
Помощь была использована для поддержки здравоохранения, образования и социального обеспечения, включая многие символические проекты, такие как Национальная детская больница и бумажная фабрика Байбанг, подчеркнул лидер, добавив, что шведские университеты подготовили около 200 вьетнамских специалистов, и что обмен между людьми сформировал естественную связь.
Премьер-министр выразил уверенность, что его визит поможет создать импульс для двустороннего сотрудничества и поднять двусторонние отношения на новую высоту. Обе стороны будут служить друг другу мостами в продвижении связей с АСЕАН и ЕС.
Лидеры двух стран выразили общее мнение, что Вьетнам и Швеция должны укреплять солидарность и сотрудничество на основе традиционной дружбы по каналам партии, правительства и парламента, а также обменов между людьми, тем самым внося вклад в развитие многосторонних отношений и международной солидарности.
Фам Минь Тьинь отметил, что у шведских предприятий еще есть широкие возможности для расширения сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме, особенно в таких сильных областях, как искусственный интеллект, информационно-коммуникационные технологии и полупроводники. Он отметил новую политику Вьетнама, в частности, в области институциональных реформ, науки и технологий, развития частного сектора и международной интеграции, направленную на устранение узких мест, привлечение иностранных инвестиций и содействие быстрому и устойчивому развитию.
Премьер-министр также призвал шведский парламент содействовать тому, чтобы остальные страны-члены ЕС поскорее ратифицировали соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), а Европейская комиссия сняла «желтую карточку» с вьетнамского экспорта морепродуктов. Он сказал, что Вьетнам также будет поощрять свои высокотехнологичные предприятия инвестировать в Швецию.
В свою очередь, Андреас Норлен отметил плодотворное развитие двусторонних отношений, включая диалог и сотрудничество между законодательными органами двух стран, и подтвердил готовность Швеции помочь Вьетнаму в достижении его цели - стать развитой страной с высоким уровнем дохода к своему столетию в 2045 году.
Лидеры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая Восточное море.
Обе стороны подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации на основе уважения верховенства права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Они подчеркнули необходимость мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, без применения силы или угрозы силой.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал спикеру Андреасу Норлену приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам. Шведский лидер с удовольствием принял приглашение.