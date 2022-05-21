Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со спикером парламента Сингапура

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается со спикером парламента Сингапура Тан Чуан-Джином в Ханое 20 мая (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял спикера сингапурского парламента Тан Чуан-Джина в Ханое 20 мая, подчеркнув, что Сингапур всегда является одним из ведущих партнеров Вьетнама в регионе.

Премьер-министр назвал официальный визит своего гостя очень важным для продвижения стратегического партнерства двух стран.

Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на последствия пандемии COVID-19, двусторонняя торговля по-прежнему растет, а Сингапур является крупнейшим инвестором АСЕАН во Вьетнаме с 2.866 действующими проектами на сумму 67,56 млрд. долл. США.

Обеим сторонам следует увеличить взаимные визиты на всех уровнях и эффективно реализовывать двусторонние механизмы сотрудничества и соглашения, особенно министерскую встречу Вьетнама и Сингапура по экономической взаимосвязи. Кроме того, их парламенты должны продолжать поддерживать связи в восстановлении и развитии экономики после пандемии, уделяя особое внимание сильным сторонам Сингапура и потребностям Вьетнама, таким как инновации, экологически чистая энергия, цифровая экономика и диверсификация цепочки поставок, предложил премьер-министр Тьинь.

Поблагодарив Сингапур за ценные и своевременные поставки медикаментов и вакцин от COVID-19, глава правительства Вьетнама попросил обе стороны укрепить партнерство в разработке, а также производстве вакцин и лекарств от COVID-19.

Он также призвал к укреплению связей в области обороны и безопасности, культуры, туризма и народной дипломатии, а также к новым импульсам развития в областях, которые соответствуют силе Сингапура и потребностям Вьетнама.

Со своей стороны, спикер Тан высоко оценил вьетнамскую экономику, одну из самых быстрорастущих в регионе, отметив, что экономическое сотрудничество является важной ступенькой в двусторонних отношениях и по-прежнему обладает огромным потенциалом.

Он проинформировал премьер-министра Тьиня о меморандуме о взаимопонимании двух парламентов о сотрудничестве и подтвердил, что сингапурский парламент поддерживает сотрудничество двух правительств, инвестиции сингапурских предприятий во Вьетнам и расширение вьетнамско-сингапурских промышленных парков (VSIP) на большее количество населенных пунктов, поэтому необходимо укрепить и повысить эффективность дружбы и сотрудничества стран.

На встрече два лидера также обсудили региональную и глобальную ситуацию, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Они подчеркнули, что АСЕАН необходимо оставаться настойчивой в своей принципиальной позиции по вопросу Восточного моря, которая заключается в мирном разрешении споров на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС). Они также подчеркнули важность обеспечения мира, свободы и безопасности судоходства и авивации самолетов в Восточном море.