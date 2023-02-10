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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со спикером парламента Сингапура Тан Чуан-Джином

По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках официального визита в Республику Сингапур, во второй половине дня 9 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со спикером парламента Сингапура Тан Чуан-Джином.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Джин на встрече в городе-государстве 9 февраля (Фото: ВИА)  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках официального визита в Республику Сингапур, во второй половине дня 9 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со спикером парламента Сингапура Тан Чуан-Джином.

Спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Джин приветствовал и оценил визит премьер-министра Фам Минь Тьиня, имеющий важное значение, открывающий мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства; способствуя углублению отношений сотрудничества между двумя странами.

Спикер парламента Сингапура почтительно передал свои приветствия высшему руководству Вьетнама; вспоминая хорошие впечатления от визита во Вьетнам в мае 2022 года, особенно успех Seagame 31; выразил глубокое впечатление о социально-экономическом развитии Вьетнама и сказал, что Вьетнам является одним из движущей силы роста в регионе.

Оба лидера выразили радость в связи с быстрым и глубоким развитием двусторонних отношений; они подтвердили, что всегда придают большое значение и желают, чтобы отношения Вьетнама и Сингапура стали более тесными, надежными, содержательными и эффективными.

Обе стороны также поделились своей высокой оценкой хорошего развития отношений сотрудничества между двумя законодательными органами; договорились укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в области институционального строительства, способствуя укреплению взаимопонимания и народной дипломатии двух стран, особенно между молодыми поколениями.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что Сингапур продолжит поддерживать Вьетнам в областях, в которых у Сингапура есть сильные стороны, таких как цифровая экономика, цифровая трансформация, инновации, стартапы, развитие технологических инкубаторов, образование и профессиональная подготовка; предложил создать благоприятные условия для вьетнамской общины, чтобы вести бизнес, жить и учиться в Сингапуре.

Спикер парламента Сингапура высоко оценил решимость и дальновидность вьетнамских руководителей в процессе развития страны и продвижения реализации новых областей, таких как чистая энергия и устойчивое развитие; подтверждая, что парламент Сингапура обязательно поддержит инициативы и соглашения, которые правительства двух стран реализуют во всех областях.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Спикер парламента Сингапура сказал, что Вьетнам играет очень важную роль в поддержании солидарности и продвижении центральной роли АСЕАН; а законодательные органы двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество с Межпарламентской ассамблеей АСЕАН (AIPA), Всемирной межпарламентской ассамблеей (IPU), Азиатско-тихоокеанским парламентским форумом (APPF) и другими парламентскими организациями; способствуя поддержанию солидарности АСЕАН и общей позиции внутри АСЕАН по стратегическим вопросам, связанным с миром и стабильностью в регионе, включая проблему Восточного моря.

ВИА/ИЖВ

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