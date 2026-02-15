Премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил благовония в Императорской цитадели Тханглонг

Премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил благовония в Комплексе памятников Императорской цитадели Тханглонг (Фото: ВИА)







В торжественной и священной атмосфере предновогодних дней Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты возложили благовония, выражая почтение и благодарность предкам, заложившим основы цивилизации Тханглонг и культуры Дайвьета; доложили о достигнутых успехах в строительстве и развитии страны, а также молились о процветании государства, мире и благополучии народа.





Беседуя с сотрудниками Центра сохранения наследия Тханглонг, Премьер-министр отметил, что в последнее время Центр приложил значительные усилия в управлении, сохранении, реставрации и популяризации культурного наследия Императорской цитадели Тханглонг. В частности, были проведены исследования и восстановлены многие традиционные культурные мероприятия и ритуалы; организован приём и презентация наследия для десятков тысяч отечественных и зарубежных туристов; осуществлено освобождение территорий для проведения реставрационных работ и восстановления памятников.





Подчеркнув, что сохранение, реставрация и продвижение ценностей Императорской цитадели Тханглонг является важной установкой Партии, Премьер-министр потребовал, чтобы каждый сотрудник Центра с полной отдачей и высоким чувством ответственности вносил вклад в сохранение и развитие историко-культурных ценностей Центральной зоны Императорской цитадели Тханглонг — памятника, внесённого Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Список всемирного культурного наследия.



