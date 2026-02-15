Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил благовония в Императорской цитадели Тханглонг

По случаю празднования Лунного Нового года — Тэт Бинь Нго 2026, в атмосфере всеобщей радости по случаю праздника Партии и наступления весны, утром 14 февраля Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь прибыл во дворец Кинь-тхьен в Комплексе памятников Императорской цитадели Тханглонг в Ханое, чтобы возложить благовония и выразить глубокое почтение прежним императорам и выдающимся предкам, внесшим вклад в развитие страны.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил благовония в Комплексе памятников Императорской цитадели Тханглонг (Фото: ВИА)

Дворец Кинь-тхьен был построен в 1428 году в эпоху династии Ле на основании дворца Кан Нгуен периода Ли и дворца Тхьенан периода Ли – Чан. Дворец Кинь-тхьен считается местом сосредоточения священной духовной энергии страны.

В торжественной и священной атмосфере предновогодних дней Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты возложили благовония, выражая почтение и благодарность предкам, заложившим основы цивилизации Тханглонг и культуры Дайвьета; доложили о достигнутых успехах в строительстве и развитии страны, а также молились о процветании государства, мире и благополучии народа.

Беседуя с сотрудниками Центра сохранения наследия Тханглонг, Премьер-министр отметил, что в последнее время Центр приложил значительные усилия в управлении, сохранении, реставрации и популяризации культурного наследия Императорской цитадели Тханглонг. В частности, были проведены исследования и восстановлены многие традиционные культурные мероприятия и ритуалы; организован приём и презентация наследия для десятков тысяч отечественных и зарубежных туристов; осуществлено освобождение территорий для проведения реставрационных работ и восстановления памятников.

Подчеркнув, что сохранение, реставрация и продвижение ценностей Императорской цитадели Тханглонг является важной установкой Партии, Премьер-министр потребовал, чтобы каждый сотрудник Центра с полной отдачей и высоким чувством ответственности вносил вклад в сохранение и развитие историко-культурных ценностей Центральной зоны Императорской цитадели Тханглонг — памятника, внесённого Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Список всемирного культурного наследия.

Премьер-министр также отметил, что наряду с государственными ресурсами городу Ханою в целом и Центру сохранения наследия Тханглонг в частности необходимо мобилизовать и другие законные источники финансирования для восстановления, реставрации и сохранения памятников; при необходимости следует предложить соответствующие механизмы и политику на рассмотрение Правительства, чтобы это место по-настоящему стало предметом гордости за землю с тысячелетней культурной традицией, героическим прошлым, утончённостью и благородством каждого гражданина Вьетнама.

 

ИЖВ/ВИА

