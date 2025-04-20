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Премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавил церемонию начала строительства и открытия 80 крупных проектов по случаю 50-летия воссоединения страны
По информации Министерства строительства Вьетнама - ответственного органа за организацию мероприятия — на основе отчетов от министерств, ведомств и местных органов власти, в рамках данной программы проводится начало строительства и открытие 80 проектов с общим объёмом инвестиций более 445 триллионов донгов. Из них 305 триллионов приходится на новые проекты, а 140 триллионов — на завершенные объекты. Объем государственных инвестиций составляет 185 триллионов донгов, негосударственных - 260 триллионов.
В частности, в состав 80 проектов входят: 40 проектов в сфере транспорта; 12 — в промышленном и гражданском строительстве; 12 — в области образования; 9 — в сфере культуры и общества; 5 — в области здравоохранения и 2 — в области ирригации и водных ресурсов.
Это результат и свидетельство стремления к развитию, выражающие волю и решимость Партии, Государства и народа построить процветающую, цивилизованную и современную страну.
На главной площадке в Хошимине, где присутствовал Премьер-министр, были начаты или завершены 6 проектов: открытие Терминала T3 международного аэропорта Таншоннят и соединительной дороги от улицы Чанкуокхоан до улицы Конгхоа; технический запуск автомагистрали Бенлык – Лонгтхань; открытие многопрофильной больницы района Хокмон; начало реализации проекта по намывке территории в рамках морского туристического городка Канзо в районе Канзо; начало работ по проекту кольцевой дороги №2 города Хошимин.
Выступая на мероприятии, Премьер-министр подчеркнул что в атмосфере всеобщей радости в преддверии 50-й годовщины освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, Правительство организует церемонию онлайн-запуска и открытия 80 крупных, ключевых проектов по всей стране — на Севере, в Центре и на Юге — с общим объёмом инвестиций около 450 триллионов донгов, из которых:
Открыты 47 объектов крупного масштаба и с высокой технической сложностью, играющих важную роль в социально-экономическом развитии, среди которых:
5 проектов скоростных автодорог общей протяжённостью 227 км, введённых в эксплуатацию, что увеличивает общую протяжённость скоростных автомагистралей страны до 2.268 км; водохранилище Верхний Кронг Пак (провинция Даклак), обеспечивающее ирригацией более 14000 га сельскохозяйственных угодий и подачей питьевой воды для более 100000 домохозяйств; Медицинский центр Военно-гражданской медицины в районе Кондао, многопрофильная больница района Хокмон, а также ряд объектов в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Особенно радостным событием стало завершение и ввод в эксплуатацию пассажирского терминала Т3 международного аэропорта Таншоннят на 2 месяца раньше запланированного срока. Ожидается, что это окажет положительное влияние на темпы строительства международного аэропорта Лонгтхань, с целью его основного завершения в 2025 году.
Начато строительство 33 новых объектов крупного масштаба, имеющих важное значение для социально-экономического развития местных регионов по всей стране, таких как: развязка кольцевой дороги 3.5 с проспектом Тханглонг в Ханое; участки 1 и 2 кольцевой дороги №2 в городе Хошимин; терминал T2 аэропорта Донгхой; проект модернизации и расширения аэропорта Камау; скоростная автодорога Ниньбинь – Хайфонг; торговый центр AEON в провинции Хайзыонг; 3-й этап проекта строительства Университета Тхайнгуен; многопрофильная больница Камау; инфраструктура промышленной зоны Чанде; прибрежный городской проект Канзо в Хошимине; а также ряд проектов по строительству социального жилья и переселению в провинциях Виньфук, Ханам, Лонган, Виньлонг, Донгнай и др.
Глава Правительства отметил, что открытие и начало строительства данных объектов сегодня имеет особое значение с экономической, политической, социальной, оборонной и международной точки зрения.
Ранее Премьер-министр Фам Минь Чинь вместе с делегатами принял участие в церемонии объявления о запуске пилотного применения решений по цифровой идентификации, электронной аутентификации и биометрической идентификации пассажиров при посадке на самолёты. Данный проект реализуется Министерством общественной безопасности в сотрудничестве с соответствующими ведомствами.
2025 год имеет особое значение для Вьетнама - это год ускорения темпов и рывка к финишу для успешного выполнения Пятилетнего плана социально-экономического развития на 2021–2025 годы. Цель — достичь темпов роста ВВП не менее 8%, создав прочную основу и импульс для достижения двузначных темпов роста в последующие годы.