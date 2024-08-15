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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Внесение поправок в законы для решения насущных вопросов населения и бизнеса
Под председательством премьер-министра постоянные члены кабинета министров, министерства и ведомства обсудили разработку законопроектов в сферах, находящихся в ведении Министерства планирования и инвестиций (MPI) и Министерства финансов, в том числе предложение по пересмотру Закона о государственных инвестициях, а также законопроект, вносящий изменения и дополнения в ряд статей Закона о планировании, Закона об инвестициях, Закона о государственно-частном партнерстве и Закона о торгах.
Участники согласились с необходимостью разработки пересмотренного Закона о государственных инвестициях, при этом премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что при разработке законов необходимо сократить административные процедуры для населения и бизнеса, усилить децентрализацию параллельно с распределением ресурсов и обеспечить своевременное вознаграждение, а также дисциплину в сфере государственных инвестиций.
Руководитель правительства поручил MPI тесно координировать работу с ведомствами НС и собрать отзывы о законопроекте от ведомств, организаций, экспертов, ученых и других заинтересованных сторон.
Что касается другого законопроекта, то, по общему мнению участников, он должен устранить препятствия в процессе осуществления инвестиций, ускорить и улучшить качество планирования, упростить процедуры и ускорить реализацию проектов и тендерных пакетов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что поправки должны решить насущные проблемы и создать мотивацию для стратегических инвесторов, владеющих высокими технологиями, отметив при этом, что последствия таких поправок должны быть тщательно рассмотрены.