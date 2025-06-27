Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив рабочую поездку в Китай

Вечером 26 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация прибыли в Международный аэропорт Нойбай (Ханой), успешно завершив рабочую поездку для участия в 16-й ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) и проведения рабочих мероприятий в Китае.
  Церемония прощания с Премьер-министром Фам Минь Тинем по завершении его поездки на 16-е ВЭФ в Тяньцзине и официального визита в Китай. Фото: ВИА  
В рамках трёхдневной рабочей поездки в два китайских города Тяньцзинь и Шанхай Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь произвел сильное впечатление как в многостороннем, так и в двустороннем аспектах.

На 16-м совещании ВЭФ в Тяньцзине Премьер-министр принял участие в пленарных заседаниях и сопутствующих мероприятиях. Он выступил как специальный гость на Национальном политическом диалоге с исполнительным председателем ВЭФ, а также принял участие и выступил на одном из самых ожидаемых заседаний форума «Столетие Азии: сталкивается ли с вызовами?».

В ходе поездки Премьер-министр провел двусторонние встречи и переговоры с временным председателем ВЭФ и исполнительным председателем ВЭФ, Премьер-министром Сингапура, Премьер-министром Кыргызстана, Президентом Эквадора, Премьер-министром Сенегала. Он также провел рабочие встречи с представителями ведущих мировых корпораций, таких как Siemens, Pepsi, Cisco, Foxconn и другими, а также с экспертами и учеными, чтобы продвигать сотрудничество во всех сферах.

В двустороннем формате с Китаем Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном; принял участие в Форуме бизнеса Вьетнама и Китая; провел рабочие встречи с руководителями крупнейших китайских корпораций в сферах науки, технологий, инфраструктуры, строительства; встретился с вьетнамской общиной и вьетнамскими студентами в Китае. Он также посетил исторические революционные памятники, экономические и социальные объекты, изучал модели экономического развития Китая, такие как фондовая биржа и выставочный центр Пудун в Шанхае.

Эта рабочая поездка Премьер-министра принесла на форум послание о духе предпринимательства для новой эпохи, призванное максимально мобилизовать международные ресурсы на благо развития страны. Она также подчеркнула внешнеполитический курс Вьетнама на независимость, самодостаточность, многосторонность, диверсификацию и активную, всестороннюю и глубокую международную интеграцию.

Особенно важно, что эта рабочая поездка стала доказательством эффективной реализации общих пониманий, достигнутых на высшем уровне руководства двух партий и стран Вьетнама и Китая, а также духа всестороннего стратегического партнёрства и сотрудничества, направленного на построение сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение между Вьетнамом и Китаем, особенно в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений в рамках Года вьетнамско-китайских гуманитарных обменов 2025

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Последний рабочий день 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва

Последний рабочий день 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва

В последний рабочий день 9-й сессии (27 июня), Национальное собрание (НС) проведет пленарное заседание в зале, проголосует за принятие 7 законов и 7 резолюций.
ПОДРОБНЕЕ

Top