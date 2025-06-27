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Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив рабочую поездку в Китай
На 16-м совещании ВЭФ в Тяньцзине Премьер-министр принял участие в пленарных заседаниях и сопутствующих мероприятиях. Он выступил как специальный гость на Национальном политическом диалоге с исполнительным председателем ВЭФ, а также принял участие и выступил на одном из самых ожидаемых заседаний форума «Столетие Азии: сталкивается ли с вызовами?».
В ходе поездки Премьер-министр провел двусторонние встречи и переговоры с временным председателем ВЭФ и исполнительным председателем ВЭФ, Премьер-министром Сингапура, Премьер-министром Кыргызстана, Президентом Эквадора, Премьер-министром Сенегала. Он также провел рабочие встречи с представителями ведущих мировых корпораций, таких как Siemens, Pepsi, Cisco, Foxconn и другими, а также с экспертами и учеными, чтобы продвигать сотрудничество во всех сферах.
В двустороннем формате с Китаем Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном; принял участие в Форуме бизнеса Вьетнама и Китая; провел рабочие встречи с руководителями крупнейших китайских корпораций в сферах науки, технологий, инфраструктуры, строительства; встретился с вьетнамской общиной и вьетнамскими студентами в Китае. Он также посетил исторические революционные памятники, экономические и социальные объекты, изучал модели экономического развития Китая, такие как фондовая биржа и выставочный центр Пудун в Шанхае.
Эта рабочая поездка Премьер-министра принесла на форум послание о духе предпринимательства для новой эпохи, призванное максимально мобилизовать международные ресурсы на благо развития страны. Она также подчеркнула внешнеполитический курс Вьетнама на независимость, самодостаточность, многосторонность, диверсификацию и активную, всестороннюю и глубокую международную интеграцию.
Особенно важно, что эта рабочая поездка стала доказательством эффективной реализации общих пониманий, достигнутых на высшем уровне руководства двух партий и стран Вьетнама и Китая, а также духа всестороннего стратегического партнёрства и сотрудничества, направленного на построение сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение между Вьетнамом и Китаем, особенно в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений в рамках Года вьетнамско-китайских гуманитарных обменов 2025