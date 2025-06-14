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Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив поездку в Европу
В ходе 10-дневной поездки премьер-министр Фам Минь Тьинь имел насыщенную программу с более чем 80 мероприятиями. В числе которых - участие в UNOC 3, где он выступил с важным словом от имени стран АСЕАН; совместное председательство на Cаммите по вопросам дельтовых регионов мира с президентом Ирака; участие в Форуме по зелёной экономике и финансам в Княжестве Монако в качестве специального гостя...
В рамках UNOC 3 премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречи с более чем 20 мировыми лидерами и представителями международных организаций, такими как: заместитель председателя КНР, король Иордании, президенты Перу, Палау, Коста-Рики, премьер-министры Греции, Испании, Португалии, Тувалу, Соломоновых островов и другие; лидеры международных организаций, включая председателя Генеральной Ассамблеи ООН, генерального секретаря ООН, председателя Совета Европы, Председателя Европейской комиссии, генерального директора ЮНЕСКО...
В ходе рабочей поездки премьер-министр Фам Минь Тьинь также провел двусторонние встречи во Франции, официальные визиты в Эстонию и Швецию. В этих странах были проведены переговоры с высокопоставленными руководителями.
Во Франции обе стороны согласовали меры по продвижению реализации стратегического партнерства между Вьетнамом и Францией, а также результаты визита генерального секретаря То Лама в Париж и визита президента Франции Эммануэля Макрона во Вьетнам.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленные руководители Эстонии и Швеции договорились обновить и укрепить отношения между Вьетнамом и этими странами, особенно в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации - областей, в которых эти европейские страны имеют сильные стороны. В этом контексте Вьетнам и Швеция повысили уровень отношений до стратегического партнерства в сфере науки, технологий и инноваций.
Определив экономическое сотрудничество как один из важнейших составляющих отношениях с этими странами, премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавил и участвовал в Вьетнамско-европейском бизнес-форуме, а также провел рабочие встречи с крупнейшими корпорациями и предприятиями этих стран и мира с целью содействия инвестиционному сотрудничеству.
Премьер-министр также выступил с политическим заявлением в университетах этих стран; посетил несколько социально-экономических и культурных объектов, чтобы лично ознакомиться с достижениями и культурными ценностями этих стран, а также предложил области для сотрудничества, направленные на «вьетнамизацию» мировых знаний и культуры и «интернационализацию» вьетнамской знаний и культуры.
В ходе рабочей поездки премьер-министр провел встречи с вьетнамской общиной, интеллигенцией и предпринимателями-диаспорой, посетил вьетнамские семьи в этих странах, чтобы услышать их пожелания и ответить на вопросы; а также укрепить доверие, создать мотивацию и вдохновение для дальнейшего развития и вклада в родину.
Поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня в три европейские страны была успешной с важными и значимыми результатами: подтвердив интерес, поддержку и сотрудничество этих стран с Вьетнамом по международным и региональным вопросам, с соблюдением международного права, а также улучшив двусторонние отношения, что принесет пользу обеим сторонам и будет способствовать миру, сотрудничеству и развитию в регионе и мире.
Поездка премьер-министра Вьетнама в три европейские страны принесла важные и значимые результаты: она подтвердила интерес, поддержку и тесное сотрудничество этих стран с Вьетнамом по международным и региональным вопросам, с соблюдением международного права, с общим вкладом в мир, стабильность и региональное сотрудничество, а также глобальное сотрудничество; в то же время, поездка обновила и углубила двусторонние отношения между Вьетнамом и этими странами, что принесет пользу обеим сторонам и будет способствовать миру, сотрудничеству и развитию в регионе и в мире.