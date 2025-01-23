НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив поездку в Европу
Ключевым результатом стало то, что все три европейские страны выразили желание и согласились улучшить и укрепить свои отношения с Вьетнамом. В частности, Вьетнам и Чехия повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства, а Вьетнам и Швейцария повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего партнерства.
Премьер-министр и лидеры стран договорились о мерах по созданию нового импульса для сотрудничества в традиционных областях, таких как торговля, инвестиции, туризм, образование и обучение, оборона и безопасность, культура, туризм и труд; а также о расширении сотрудничества в новых областях, таких как цифровая трансформация, зеленый переход, информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность, фармацевтика, автомобильная промышленность, авиационное и железнодорожное сообщение. В частности, объем торговли между Вьетнамом и Польшей, а также Чешской Республикой должен вырасти до 5 миллиардов долларов США в год по сравнению с нынешним уровнем около 2 миллиардов долларов США.
Для скорейшей реализации этих соглашений и стремления к расширению сотрудничества Фам Минь Тьинь также встретился с лидерами различных организаций, политических партий и ассоциаций дружбы, посетил множество культурных, научных и технологических учреждений в этих странах. Он возглавил форумы, диалоги и встречи с ведущими представителями бизнеса из этих стран с целью поощрения инвестиций и продвижения торговли между Вьетнамом и соответствующими странами. По этому случаю Вьетнам и три страны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в таких областях, как дипломатия, трудовые отношения, авиация, образование, спорт и культура.
Кроме того, глава правительства уделил время посещению предприятий, принадлежащих вьетнамцам, и встретился с сотрудниками посольств и представителями вьетнамских общин в Польше и Чехии. Фам Минь Тьинь и его супруга также приняли участие в программах «Весна на Родине».
На 55-й ежегодной встрече ВЭФ у премьер-министра Фам Минь Тьиня было насыщенное расписание: он участвовал в четырех дискуссионных сессиях, три из которых были разработаны ВЭФ специально для Вьетнама, и выступал на них с докладами.
Он также провел встречи почти с 20 лидерами из разных стран и международных организаций. Вместе с руководителями министерств, отраслей и местных органов власти он провел обмен мнениями и диалог с почти 250 ведущими экономическими группами в рамках пяти отдельных дискуссионных сессий.
На встрече ВЭФ премьер-министр и вьетнамская делегация выразили искренность, сотрудничество, солидарность и ответственность перед международным сообществом, а также заявили о готовности и желании страны развивать эффективное сотрудничество с партнерами.
Поездка главы правительства продолжает реализацию и утверждение внешней политики Вьетнама, способствует дальнейшему углублению отношений страны с партнерами, укреплению ее позиций и роли, а также подчеркивает ее ответственный вклад в мировое сообщество, передает послание о решимости и стремлении привлечь международные ресурсы для стимулирования национального развития в новую эпоху.