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Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив поездку в Европу

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация 23 января в полдень вернулись в Ханой, завершив официальные визиты в Польшу и Чехию, а также участие в 55-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) и двусторонних мероприятиях в Швейцарии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга. Фото: ВИА  
В ходе восьмидневной поездки у Фам Минь Тьиня был напряженный график: он провел переговоры и встречи с большинством высокопоставленных руководителей государства, правительства и парламента Польши и Чешской Республики, а также провел переговоры с президентом Швейцарии.

Ключевым результатом стало то, что все три европейские страны выразили желание и согласились улучшить и укрепить свои отношения с Вьетнамом. В частности, Вьетнам и Чехия повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства, а Вьетнам и Швейцария повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего партнерства.

Премьер-министр и лидеры стран договорились о мерах по созданию нового импульса для сотрудничества в традиционных областях, таких как торговля, инвестиции, туризм, образование и обучение, оборона и безопасность, культура, туризм и труд; а также о расширении сотрудничества в новых областях, таких как цифровая трансформация, зеленый переход, информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность, фармацевтика, автомобильная промышленность, авиационное и железнодорожное сообщение. В частности, объем торговли между Вьетнамом и Польшей, а также Чешской Республикой должен вырасти до 5 миллиардов долларов США в год по сравнению с нынешним уровнем около 2 миллиардов долларов США.

Для скорейшей реализации этих соглашений и стремления к расширению сотрудничества Фам Минь Тьинь также встретился с лидерами различных организаций, политических партий и ассоциаций дружбы, посетил множество культурных, научных и технологических учреждений в этих странах. Он возглавил форумы, диалоги и встречи с ведущими представителями бизнеса из этих стран с целью поощрения инвестиций и продвижения торговли между Вьетнамом и соответствующими странами. По этому случаю Вьетнам и три страны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в таких областях, как дипломатия, трудовые отношения, авиация, образование, спорт и культура.

Кроме того, глава правительства уделил время посещению предприятий, принадлежащих вьетнамцам, и встретился с сотрудниками посольств и представителями вьетнамских общин в Польше и Чехии. Фам Минь Тьинь и его супруга также приняли участие в программах «Весна на Родине».

На 55-й ежегодной встрече ВЭФ у премьер-министра Фам Минь Тьиня было насыщенное расписание: он участвовал в четырех дискуссионных сессиях, три из которых были разработаны ВЭФ специально для Вьетнама, и выступал на них с докладами.

Он также провел встречи почти с 20 лидерами из разных стран и международных организаций. Вместе с руководителями министерств, отраслей и местных органов власти он провел обмен мнениями и диалог с почти 250 ведущими экономическими группами в рамках пяти отдельных дискуссионных сессий.

На встрече ВЭФ премьер-министр и вьетнамская делегация выразили искренность, сотрудничество, солидарность и ответственность перед международным сообществом, а также заявили о готовности и желании страны развивать эффективное сотрудничество с партнерами.

Поездка главы правительства продолжает реализацию и утверждение внешней политики Вьетнама, способствует дальнейшему углублению отношений страны с партнерами, укреплению ее позиций и роли, а также подчеркивает ее ответственный вклад в мировое сообщество, передает послание о решимости и стремлении привлечь международные ресурсы для стимулирования национального развития в новую эпоху.

ИЖВ/ВИА

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