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Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив визиты в три страны Ближнего Востока
Он выступил с речью на восьмом форуме FII в Саудовской Аравии, с программной речью в Дипломатической академии Анвара Гаргаша (AGDA) в Абу-Даби (ОАЭ), принял участие в бизнес-форуме Вьетнам-ОАЭ и презентации бренда вьетнамского производителя электромобилей (EV) Vinfast, в церемонии открытия регионального офиса вьетнамского технологического гиганта FPT на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии, а также посетил промышленный город Рас-Лаффан в Катаре.
Эти визиты оставили важный след, укрепив отношения между Вьетнамом и тремя странами в частности и с регионом Ближнего Востока и Северной Африки в целом. В частности, Вьетнам и ОАЭ повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего партнерства и подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Вьетнам, Саудовская Аравия и Катар договорились в скором времени способствовать повышению уровня своих отношений на новую высоту.
Кроме того, Вьетнам и три страны подписали и обменялись 33 документами о сотрудничестве в таких областях, как торговля, инвестиции, финансы, энергетика, инновации, стандарты, измерения и качество, спортивное образование, сотрудничество между предприятиями, создавая основу для развития совместной работы во всех областях между Вьетнамом и тремя странами в предстоящее время.