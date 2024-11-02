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Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив визиты в три страны Ближнего Востока

1 ноября вечером премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация вернулись в Ханой, завершив официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), участие в 8-м форуме «Инвестиционная инициатива будущего» (ИИБ) и рабочую поездку в Саудовскую Аравию, а также официальный визит в Катар.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой завершают официальный визит в Катар. Фото: ВИA  
В ходе шестидневного турне премьер-министр провел разнообразную, содержательную и эффективную рабочую программу, включающую около 60 мероприятий, в том числе переговоры и встречи с высшими руководителями стран, рабочие встречи с руководителями министерств, организаций, крупных групп и фондов ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Кроме того, он провел встречи с сотрудниками посольств Вьетнама и представителями вьетнамской общины в этих трех странах.
Он выступил с речью на восьмом форуме FII в Саудовской Аравии, с программной речью в Дипломатической академии Анвара Гаргаша (AGDA) в Абу-Даби (ОАЭ), принял участие в бизнес-форуме Вьетнам-ОАЭ и презентации бренда вьетнамского производителя электромобилей (EV) Vinfast, в церемонии открытия регионального офиса вьетнамского технологического гиганта FPT на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии, а также посетил промышленный город Рас-Лаффан в Катаре.

Эти визиты оставили важный след, укрепив отношения между Вьетнамом и тремя странами в частности и с регионом Ближнего Востока и Северной Африки в целом. В частности, Вьетнам и ОАЭ повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего партнерства и подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Вьетнам, Саудовская Аравия и Катар договорились в скором времени способствовать повышению уровня своих отношений на новую высоту.

Кроме того, Вьетнам и три страны подписали и обменялись 33 документами о сотрудничестве в таких областях, как торговля, инвестиции, финансы, энергетика, инновации, стандарты, измерения и качество, спортивное образование, сотрудничество между предприятиями, создавая основу для развития совместной работы во всех областях между Вьетнамом и тремя странами в предстоящее время.

ВИА/ИЖВ

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Визиты премьер-министра в три страны Ближнего Востока принесли важные результаты

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