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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: АСЕАН необходимо утвердиться «в качестве одного полюса в многополярном мире»
Аргументируя свое мнение премьер-министр Фам Минь Тьинь проанализировал, что АСЕАН имеет сеть из 8 соглашений о свободной торговле (ССТ), включая Зону свободной торговли АСЕАН (АФТА), и 7 ССТ с важными партнерами, из которых Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) создало зону свободной торговли, охватывающую 30% населения мира (более 688 миллионов человек) и на нее приходится 32% мирового ВВП (более 3,6 трлн долларов США в 2022 году).
Также, по словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, АСЕАН является независимой и самостоятельной, яркой точкой экономического роста с темпами роста 5,6% в 2022 году. Прогнозируется, что рост АСЕАН в 2023 году достигнет 4,5%, что выше прогнозируемых темпов роста группы развитых стран; внутриблоковая торговля достигла более 856 миллиардов долларов США, что составляет около 22% общего торгового оборота АСЕАН, внутриблоковые инвестиции достигли почти 27 млрд долларов США, что составляет около 12% от общего объема ПИИ всего региона. АСЕАН эффективно реагирует на вызовы энергетической и продовольственной безопасности, уверенно преодолела пандемию COVID-19…
Посредством таких механизмов, как АСЕАН 1, АСЕАН 3, Восточноазиатский саммит (ВАС)... страны АСЕАН создали и поддерживают сбалансированные и гибкие отношения с внешними партнерами АСЕАН. В Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ТАС) участвуют 43 страны.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что для того, чтобы продолжать продвигать свою роль и позицию, а также использовать преимущества и возможности нынешнего мирового порядка, АСЕАН необходимо консолидировать и укреплять внутриблоковую солидарность, поддерживать общие принципы, позиции и точки зрения АСЕАН, поддерживать стратегический баланс в отношениях между АСЕАН и ее партнерами.
По предложению главы правительства Вьетнама, АСЕАН необходимо развиваться в направлении, которое не жертвует справедливостью, социальным прогрессом и защитой окружающей среды в обмен на простой экономический рост, быть стойкой в общечеловеческом подходе в процессе построения сообщества АСЕАН, рассматривая людей как центр, субъект, цель и движущую силу развития.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что для дальнейшего повышения роли бизнеса в содействии росту и создании новых прорывов для АСЕАН, правительства и бизнес стран должны сотрудничать все более тесно, эффективно и предметно, сообща строить качественные человеческие ресурсы, особенно в области цифровой трансформации, зеленой трансформации и высоких технологий. Глава правительства Вьетнама подчеркнул: «Это ключ к повышению производительности труда и конкурентоспособности нашего региона».
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что, будучи надежным партнером, активным и ответственным членом, Вьетнам будет продолжать тесно сотрудничать с Индонезией и другими странами АСЕАН, чтобы стремиться к построению солидарной, единой АСЕАН, опирающейся на свои силы и развивающейся, способствующей поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и общего развития в регионе и мире. Вьетнам призывает инвесторов приехать во Вьетнам для взаимного развития под лозунгом «гармоничные выгоды, общие риски».