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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Анжангу необходимо мобилизовать все ресурсы для развития инфраструктуры, чтобы развивать погр
Во время своей рабочей встречи с руководителями провинций Премьер-министр Тьинь сказал, что Анжанг разделяет 104-километровую границу с Камбоджей и имеет два международных пограничных пунктов пропуска, что является благоприятными условиями для развития приграничной торговли с Камбоджей и установления связей с АСЕАН.
"Анжанг должен построить границу мира, дружбы и развития, создать надежную оборонительную зону с точки зрения национальной безопасности и развивать экономическое сотрудничество", - сказал Премьер-министр Тьинь.
Руководители провинции должны решительно и синхронно реализовывать решения по продвижению трех драйверов роста - экспорта, потребления и инвестиций, а также сосредоточиться на планировании и развитии инфраструктуры, добавил он.
Премьер-министр Тьинь также отметил, что провинция Анжанг должна сосредоточиться на развитии цифровой инфраструктуры, цифровой трансформации и инновационной экосистемы; продолжать эффективно реализовывать стратегию устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов и стратегию развития земледелия, животноводства, рыболовства и лесного хозяйства; ускорить реструктуризацию промышленности в направлении увеличения доли перерабатывающей и обрабатывающей промышленности; продолжать развивать промышленное производство и постепенно создавать более брендовые конкурентоспособные продукты.
Анжанг должен продвигать импортно-экспортную деятельность и диверсифицировать туристические продукты, чтобы соответствовать новым тенденциям рынка, продолжил он.
Премьер-министр Тьинь попросил провинцию усилить управление природными ресурсами, охрану окружающей среды и реагирование на изменение климата.
Помимо дальнейших инвестиций в здравоохранение, образование и обучение, провинции необходимо эффективно реализовать Национальную целевую программу социально-экономического развития и социального обеспечения этнических групп, сказал он, попросив провинцию улучшить показатели индекса эффективности управления и государственной администрации на провинциальном уровне (PAPI) и Индекс административной реформы (PAR Index), а также усилить антикоррупционную работу.
Ранее в тот же день Премьер-министр Тьинь распорядился одновременно начать строительство четырех компонентов первой фазы 188-километровой скоростной автомагистрали Чаудок - Кантхо - Шокчанг.
Пересекая регион дельты Меконга, скоростная автомагистраль начинается в порту Чанде провинции Шокчанг, проходит через провинцию Хаужанг и город Кантхо, и заканчивается в городе Чаудок провинции Анжанг. Ширина дороги составит 32,25 м, она будет иметь шесть полос движения, а ее общая стоимость превысит 44,69 трлн донгов (1,89 млрд. долл. США), которые будут выделены из центрального и местного бюджетов.
Проект разделен на четыре подпроекта, органами управления инвестициями которых являются народные комитеты провинций Шокчанг, Хаужанг, Анжанг и города Кантхо. Ожидается, что скоростная автомагистраль будет завершена в 2026 году, а весь проект - в 2027 году.
Выступая на церемонии, Премьер-министр Тьинь сказал, что скоростная магистраль станет первой горизонтально-осевой магистралью в дельте Меконга, которая соединит регион с национальной системой скоростных дорог. Ожидается, что она станет одной из шести скоростных магистралей, которые изменят дельту Меконга, а также соединят многие экономические центры, международные пограничные пункты пропуска и морские порты, добавил он.
Глава правительства заявил, что реализация проекта является шагом к выполнению резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, а также руководящих принципов и политики партии и государства в области инфраструктуры и социально-экономического развития, обеспечения национальной обороны и безопасности в регионе.
Он также подчеркнул необходимость превращения дельты Меконга в ключевой экономический регион с высоким и устойчивым ростом, добавив, что регион обладает богатым потенциалом, но его транспортная инфраструктура в настоящее время остается ограниченной.
Премьер-министр подтвердил, что правительство всегда уделяет внимание и работает решительно, чтобы этот проект и другие проекты по развитию инфраструктуры были завершены в срок и качественно, отвечая требованиям социально-экономического развития и повышения уровня жизни людей.
Он приказал, чтобы строительство скоростной автомагистрали велось быстро, эффективно, безопасно и нет расточительства.
В тот же день глава правительства посетил среднюю школу-интернат этнических меньшинств Анжанга.