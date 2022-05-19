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Премьер-министр Фам Минь Тинь успешно завершил визит в США и ООН

В рамках визита было проведено более 60 мероприятий, включая двусторонние и многосторонние на разных уровнях.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь и президент США Джо Байден. Фото: vov.vn  

В 23 часов 30 минут (по местному времени) самолет с премьер-министром Фам Минь Тинем и высокопоставленной делегацией вьетнамского правительства вылетел из США.

Рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тиня и высокопоставленной делегации вьетнамского правительства в США и ООН успешно завершилась. В ее рамках было проведено более 60 мероприятий, включая двусторонние и многосторонние на разных уровнях. Кроме того, руководители министерств и отраслевых ведомств провели более 40 встреч и дискуссий с американскими и международными партнерами в сферах экономики, торговли, финансов, банковского дела и др


VOV/VNA

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