Премьер-министр Фам Минь Тинь успешно завершил визит в США и ООН

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь и президент США Джо Байден. Фото: vov.vn

В 23 часов 30 минут (по местному времени) самолет с премьер-министром Фам Минь Тинем и высокопоставленной делегацией вьетнамского правительства вылетел из США.

Рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тиня и высокопоставленной делегации вьетнамского правительства в США и ООН успешно завершилась. В ее рамках было проведено более 60 мероприятий, включая двусторонние и многосторонние на разных уровнях. Кроме того, руководители министерств и отраслевых ведомств провели более 40 встреч и дискуссий с американскими и международными партнерами в сферах экономики, торговли, финансов, банковского дела и др



