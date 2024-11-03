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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тинь: развитие сектора образования и подготовки кадров во имя процветания страны

Партия и Государство рассматривают образование и подготовку кадров как первоочередной приоритет страны.
  Премьер-министр Фам Минь Тинь   
Днём 2 октября в Ханое премьер-министр Фам Минь Тинь - председатель Национального комитета по обновлению сектора образования и подготовки кадров возглавил заседание комитета, основной темой которого стал проект Программы действий правительства по реализации Резолюции ЦК КПВ 11-го созыва об основном и всестороннем обновлении сектора образования и подготовки кадров в соответствии с требованиями индустриализации и модернизации страны в контексте развития рыночной экономики с социалистической ориентацией и международной интеграции страны. 

Выступая с заключительной речью на заседании, глава правительства подчеркнул, что Партия и Государство рассматривают образование и подготовку кадров как первоочередной приоритет страны. Фам Минь Тинь обратил внимание на необходимость распределения полномочий и повышения самостоятельности местных районов, учебных заведений, повышения квалификации учителей и качества обучения школьников, а также важность разработки механизма строительства обучающегося общества.    

VOV/ИЖВ

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