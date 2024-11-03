НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тинь: развитие сектора образования и подготовки кадров во имя процветания страны
Выступая с заключительной речью на заседании, глава правительства подчеркнул, что Партия и Государство рассматривают образование и подготовку кадров как первоочередной приоритет страны. Фам Минь Тинь обратил внимание на необходимость распределения полномочий и повышения самостоятельности местных районов, учебных заведений, повышения квалификации учителей и качества обучения школьников, а также важность разработки механизма строительства обучающегося общества.