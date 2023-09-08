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Премьер-министр Фам Минь Тинь провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
В рамках участия в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним конференциях в Джакарте (Индонезия) утром 7 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь передал премьер-министру Нарендре Моди приветствия генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга и председателя Нацсобрания Выонг Динь Хюэ.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь еще раз поздравил Индию с успешным запуском космического корабля «Чандраян-3» на поверхность Луны и солнечного зонда «Адитья-L1», а также с выдающимися экономическими и военными достижениями, с тем, что Индия успешно председательствует в Группе двадцати (G20) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Два премьер-министра подтвердили традиционное партнерство, дружбу между двумя странами, высоко оценили все более углубляющиеся и эффективные отношения между Вьетнамом и Индией.
Лидеры двух стран согласились, что на основе давних традиционных отношений и высокого политического доверия двум странам необходимо активизировать обмен делегациями и контактами на высоком уровне, и поручили двум министерствам иностранных дел активно координировать свои действия для организации визитов на высоком уровне, содействовать сотрудничеству во всех областях, особенно в новых областях, таких как цифровая трансформация, энергетическая трансформация, зеленое и устойчивое экономическое развитие, приносящее общую пользу народам Вьетнама и Индии.
Премьер-министры двух стран договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, которое является основой всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
В контексте того, что мировая экономика по-прежнему сталкивается с трудностями и перебоями в цепочках поставок, лидеры двух стран договорились поручить министерствам, ведомствам и местным органам власти тесно сотрудничать, чтобы усилить сильные стороны каждой экономики и решить проблемы, связанные с двусторонней торговлей.
Лидеры двух стран договорились поручить авиационным отраслям двух стран изучить и расширить лицензирование авиакомпаний каждой страны, чтобы увеличить частоту выполнения прямых рейсов между крупными городами двух стран, удовлетворить спрос на поездки среди населения.
Премьер-министр Нарендра Моди согласилась с предложением премьер-министра Фам Минь Тьиня подписать Меморандум о взаимопонимании по электронной коммерции, Соглашение о двустороннем экономическом сотрудничестве. Также она попросила об ограничении применения торговых барьеров для продуктов каждой страны и подтвердила, что поощряет крупные индийские корпорации к увеличению инвестиций во Вьетнам.
Лидеры двух стран договорились продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах.