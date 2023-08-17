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Премьер-министр Фам Минь Тинь принял участие в учредительном съезде Союза бывших народных милиционеров Вьетнама

Утром 17 августа в Ханое Министерство общественной безопасности Вьетнама организовало учредительный съезд Вьетнамского союза бывших народных милиционеров, на котором присутствовал премьер-министр страны Фам Минь Тинь.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на съезде в Ханое 17 августа. Фото: ВИА  
Создание Союза бывших народных милиционеров Вьетнама по случаю 78-й годовщины со дня образования Вьетнамской народной милиции (19 августа 1945 года) имеет очень важное значение, показывая внимание Партии и Государства к гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, а также высоко оценивая роль и вклад разных поколений действующих и бывших народных милиционеров в дело строительства и защиты страны.

С согласия Секретариата ЦК КПВ Министерство внутренних дел Вьетнама 1 августа 2023 года подписало решение о создании Вьетнамского союза бывших народных милиционеров. Это событие ознаменовало важную веху в 78-летней истории развития народной милиции страны, подтвердив важную роль и весомый вклад бывших народных миллионеров в развитие народной милиции в частности, и в дело строительства и защиты Отечества в целом.

Выступая на открытии учредительного съезда, генерал-полковник Ле Куи Выонг отметил, что на протяжении 78 лет развития Вьетнамской народной милиции непрерывно увеличивалось количество бывших народных милиционеров. По статистическим данным, в настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 110 тысяч бывших народных милиционеров, ежегодно их число растет в среднем почти на 10 тысяч.

По словам генерал-полковника, создание Вьетнамского союза бывших народных милиционеров приносит большую радость милиционерам всей страны в целом, и бывшим милиционерам в частности.

Стоит отметить, что это политическое событие стало важной вехой в создании единой организации для объединения и воодушевления разных поколений бывших милиционеров Вьетнама. Эта организация направлена на дальнейшее сохранение и развитие добрых и славных традиций народной милиции страны.

ВИА/ИЖВ

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