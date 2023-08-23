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Премьер-министр Фам Минь Тинь принял министра иностранных дел Австралии Пенни Вонга
Приветствуя министра Вонг во время ее второго визита во Вьетнам в качестве министра иностранных дел Австралии, премьер-министр Тьинь с удовлетворением отметил активный рост отношений между странами, особенно их растущее политическое доверие и процветающие связи в экономике - торговле, образовании, культуре, сфере труда, обменах между людьми, а также связей между населенными пунктами.
Он обратился к министерствам иностранных дел Вьетнама и Австралии с просьбой продолжать координацию действий с соответствующими министерствами и ведомствами для эффективного выполнения достигнутых договоренностей и подписанных документов и разработки конкретных совместных проектов и мероприятий с целью дальнейшей активизации сотрудничества, создания прочной основы для выхода двусторонних отношений на новый уровень и надлежащей подготовки к предстоящим взаимным визитам на высоком уровне.
По его словам, обеим странам следует укреплять связи в области образования, труда, культуры и обменов между людьми; поощрять свои предприятия к расширению инвестиций в тех областях, в которых они сильны; и укреплять партнерские отношения в таких новых областях, как реагирование на изменение климата, энергетический переход, зеленый рост и цифровая трансформация.
Глава правительства также поблагодарил Австралию за ценную поддержку Вьетнама в виде официальной помощи на цели развития (ОПР) и стипендий для вьетнамских студентов и аспирантов.
В свою очередь, министр Вонг подтвердила, что Австралия высоко ценит стратегическое партнерство двух стран.
Она призвала обе стороны к дальнейшему укреплению сотрудничества, чтобы в будущем поднять двусторонние отношения на новый уровень, особенно в таких областях, как политика, дипломатия, безопасность, оборона, экономика, торговля, инвестиции, наука, технологии и инновации.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии будет тесно координировать свои действия с Министерством иностранных дел Вьетнама для организации визитов и встреч между высшими руководителями стран в ближайшее время, добавила она.
В связи с этим министр объявила о новом пакете помощи на сумму более 94 млн. австралийских долларов (60,3 млн. долл. США) для борьбы с изменением климата в дельте Меконга во Вьетнаме.
Говоря о некоторых региональных и международных проблемах, министр Вонг подчеркнула, что ее страна уважает центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и недавно установленное всеобъемлющее стратегическое партнерство с этим блоком.
По словам министра, Австралия продолжает уделять приоритетное внимание сотрудничеству с субрегионом Меконга и придает важность сотрудничеству, направленному на содействие региональному миру, стабильности и балансу, а также соблюдению норм международного права.