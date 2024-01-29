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Премьер-министр Фам Минь Тинь председательствовал на январьском правительственном заседании по законотворчеству

29 января премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на январьском правительственном заседании по законотворчеству, на котором обсуждались три законопроекта и два предложения по законопроектам.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
В своем вступительном слове премьер-министр Фам Минь Тинь отметил, что правительство и каждый член правительства активно демонстрируют высокое чувство ответственности для эффективного и синхронного осуществления стратегических прорывов в области институциональных реформ с инновациями и замечательными впечатляющими результатами.

Он уточнил, что в 2023 году правительство провело 10 заседаний по законотворчеству и представило на утверждение Национального собрания 16 законов, в том числе такие важные, как закон о земле с поправками, закон о бизнесе в сфере недвижимости и закон о жилье. Правительство также издало 28 резолюций и дало комментарии по 10 законопроектам. Правительство и премьер-министр также обнародовали 127 нормативно-правовых документов.

По его словам, в 2024 году правительство продолжает фокусироваться на строительстве и завершении институтов, что является одним из трех стратегических прорывов, изложенных в резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии.

Премьер-министр отметил, что эта задача становится все более сложной из-за большого объема работы, связанной с созданием и завершением институтов, сохраняющимися проблемами и возникновением непредсказуемых ситуаций. Он также подчеркнул, что решение этих проблем требует разработки новой политики, учитывающей текущую ситуацию, что обеспечивает постоянное повышение качества законотворчества.

Правительство продолжает выполнять резолюцию № 27-NQ/TW, принятую на 6-м пленуме ЦК партии 13-го созыва в 2022 году, о продолжении строительства и совершенствовании правового социалистического государства в новый период; программу принятия законов и постановлений на 2024 год; представляет на рассмотрение и утверждение Национального собрания программу принятия законов и постановлений на 2025 год; организует выполнение законов, постановлений и резолюций, принятых НС в 2023 году.

Он также проведет обзор и внесет изменения в существующие правовые нормы с целью устранения трудностей, препятствий и барьеров и высвобождения всех ресурсов для развития, а также предложит создание новых правовых норм для адаптации к 4-й промышленной революции и продвижения цифровой экономики, зеленой экономики, циркулярной экономики и развивающихся отраслей, сказал премьер-министр.

ВИА/ИЖВ

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