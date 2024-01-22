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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тинь посетил Румынский национальный институт исследований и разработок в области информатики

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 21 января утром (по местному времени) посетил Национальный институт исследований и разработок в области информатики Румынии (ICI Bucharest) в рамках своего официального визита в эту европейскую страну.
  ICI Bucharest и Национальный институт цифровых технологий и цифровой трансформации Вьетнама обмениваются меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня. Фото: ВИA  
Генеральный директор ICI Bucharest Адриан-Виктор Вевера проинформировал премьер-министра об институте - ведущем стратегическом исследовательском институте с более чем 50-летней историей развития человеческих ресурсов в области информационных технологий для Румынии. Он готов к сотрудничеству с Вьетнамом.

В свою очередь, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнаму и Румынии необходимо укреплять сотрудничество во всех областях, включая науку и технологии, в ближайшее время.

Он предложил ICI Bucharest рассматривать Вьетнам в качестве приоритетного партнера в процессе расширения международного сотрудничества. Немедленно обе стороны должны обменяться делегациями для совместной разработки планов и программ сотрудничества.

Он пожелал, чтобы ICI Bucharest помогла Вьетнаму в подготовке высококачественных человеческих ресурсов.

Премьер-министр призвал вьетнамских и румынских экспертов к совместным исследованиям и разработке проектов сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и применения информационных технологий в различных областях.

Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в области информатики и информационных технологий создаст новые возможности и будет способствовать развитию их отношений.

По этому случаю ICI Bucharest и Вьетнамский национальный институт цифровых технологий и цифровой трансформации обменялись Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня.

ВИА/ИЖВ

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