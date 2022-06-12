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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тинь воскурил благовония в память о героинях, павших на перекрестке Донглок

Премьер-министр и рабочая делегация выразили почтение и бесконечную благодарность предшественникам за их великие заслуги в деле борьбы за национальное освобождение и воссоединение страны, за независимость и свободу Отечества.
  Фото: VNA  

В рамках рабочей поездки в провинцию Хатинь, утром 11 июня премьер-министр Фам Минь Тинь и рабочая правительственная делегация, руководители провинции Хатинь посетили и возложили венки к Мемориальному залу павших молодых добровольцев, воскурили благовония в память о 10-и девушках-молодых добровольцах, героически павших  на перекрестке Донглок.

Премьер-министр и рабочая делегация выразили почтение и бесконечную благодарность предшественникам за их великие заслуги в деле борьбы за национальное освобождение и воссоединение страны, за независимость и свободу Отечества.

Герои-павшие солдаты навсегда останутся лучшим примером патриотизма, непоколебимой воли, самоотверженности и самопожертвования во имя идеалов национальной независимости и социализма.

Утром 11 июня премьер-министр Фам Минь Тинь навестил семьей льготников в городе Хатинь.

VOV/VNA

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