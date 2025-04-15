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Премьер-министр Фам Минь Тинь возглавил 3-е заседание Руководящего комитета по разработке проекта развития частной экономики
Глава правительства напомнил, что в ходе 11-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва частная экономика названа важнейшей движущей силой национальной экономики. Фам Минь Тинь подчеркнул необходимость прорыва в мышлении, работе и руководстве в целях содействия частной экономике: «Считаю, что мы должны совершить прорыв. Только тогда мы сможем добиться двузначных темпов роста ВВП и сформировать «четыре стратегических драйвера роста экономики». Мы должны преодолеть собственные препятствия, чтобы совершить прорыв в развитии».
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным властям в ближайшее время уделить внимание институциональной реформе, сокращению административных процедур и созданию благоприятных условий для развития частной экономики. Кроме того, следует содействовать развитию науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, устойчивому развитию частной экономики, укреплению связей между частными и государственным компаниями и предприятиями с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ).