НОВОСТИ

Премьер-министр утвердил Фам Дык Ана председателем Народного комитета Дананга

Премьер–министр Фам Минь Тьинь 13 сентября подписал решение, утверждающее избрание заместителя секретаря партийного комитета Дананга Фам Дык Ана на срок 2020-2025 годов председателем муниципального народного комитета на 2021-2026 годы.
  Фам Дык Ан, новый председатель Народного комитета Дананга на период с 2021 по 2026 год. Источник: baochinhphu.vn  

Родившийся в 1970 году в центральной провинции Нгеан, Фам Дык Ан обладает большим опытом работы в банковском секторе. Ранее он занимал должности заместителя генерального директора Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), генерального директора Вьетнамско-российского банка совместных предприятий (VRB), а также руководителя офиса Государственного банка Вьетнама (SBV). В мае 2020 года он был назначен секретарём партийного комитета и председателем Совета членов Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития сельских районов (Agribank).

Позднее он занимал пост председателя Народного комитета провинции Куангнинь на период 2021–2026 годов, после чего перешёл на должность заместителя секретаря партийного комитета Дананга.

8 сентября 2025 года на третьей сессии Народного совета Дананга 10-го созыва Фам Дык Ан был избран председателем муниципального Народного комитета на срок 2021–2026 годов.


ИЖВ/ВИА

