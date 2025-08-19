НОВОСТИ
Премьер-министр утвердил Стратегию в области данных в Национальном центре данных
Общая цель Стратегии заключается в создании, формировании и развитии Национальной интегрированной базы данных, обеспечении координации, анализа, развития и внедрения инноваций, международного сотрудничества в сфере данных для поддержки цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества; формировании надежных, стабильных, безопасных и защищённых систем данных государства и бизнеса; создании новых ценностей, продуктов и услуг, а также новых стимулов для социально-экономического развития.
К 2030 году планируется, что 100% национальных баз данных и отраслевых баз данных будут подключены, интегрированы и синхронизированы с Национальной интегрированной базой данных в соответствии с установленными правилами, обеспечивая комплексное объединение информации и данных из всех национальных и отраслевых источников; будет обеспечена интеграция данных с отраслевыми базами и информационными системами как внутри страны, так и за её пределами.
Все данные, касающиеся граждан Вьетнама и иностранных граждан, проживающих или осуществляющих деятельность во Вьетнаме, будут синхронизированы с Национальной интегрированной базой данных.
Стратегия предусматривает развитие дополнительных совместных сервисов и приложений для министерств, ведомств и местных органов власти; расширение удобных сервисов для граждан и бизнеса в зависимости от уровня зрелости данных; обмен информацией и данными с организациями и предприятиями других стран по мере необходимости.
Стремятся обеспечить, чтобы не менее 90% административных процедур министерств, ведомств и местных органов власти, соответствующих условиям, предоставлялись онлайн; граждане и бизнес при выполнении административных процедур не должны повторно предоставлять информацию, документы или материалы, уже принятые при успешном завершении предыдущих процедур.
100% государственных онлайн-сервисов будут централизованы на Портале государственных услуг на базе Национального центра данных, становясь «единым окном» для пользователей.
100% граждан и предприятий, использующих онлайн-сервисы, и 90% участников системы электронного правительства пройдут электронную идентификацию, обеспечивающую сквозную и единообразную проверку на всех уровнях власти — от центрального до местного.
Для достижения этих целей Стратегия определяет ключевые задачи и меры до конца 2025 года: разработка и совершенствование правовой базы, завершение строительства Национального центра данных № 1 и основных технологических платформ, создание проекта национальной инфраструктуры передачи данных с межрегиональным подключением, обеспечение безопасности данных, развитие цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества; обеспечение возможности хранения больших объемов данных, интеграции и подключения к национальным и отраслевым базам данных для поддержки управления на всех уровнях власти, упрощения административных процедур и предоставления онлайн-услуг, а также социально-экономического развития.
Также будет сформирована Национальная интегрированная база данных, объединяющая: общие хранилища данных, отраслевые хранилища, интегрированные хранилища, хранилища общих каталогов, открытые хранилища и сопутствующие базы данных.
Будет осуществлено планирование хранения данных, детальное проектирование организации, хранения, интеграции, управления данными и политики информационной безопасности в зависимости от типа данных, способов доступа и прав пользования.
Национальный центр данных будет обеспечивать подключение, обмен и координацию данных между национальными и отраслевыми базами данных для выполнения административных процедур и предоставления онлайн-сервисов, а также развития цифрового правительства, экономики и общества в соответствии с законом.
Будут внедрены системы управления и использования отраслевых данных для министерств, ведомств и местных органов власти, а также предоставлены удобные сервисы для граждан и бизнеса; создан и запущен Национальный портал данных, организован рынок данных, системы подтверждения и проверки данных, а также продукты и сервисы на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, формирующие прозрачный рынок данных для граждан и бизнеса.
К 2030 году планируется завершение и запуск Национального центра данных № 2 с полным набором утверждённых объектов, обеспечением хранения больших данных и безопасности, интеграцией со всеми национальными, отраслевыми и ведомственными информационными системами.
Будет завершено строительство и запуск Национального центра данных № 3 и других центров, расположенных отдельно от Центров № 1 и № 2, чтобы обеспечить резервирование на случай природных катастроф, бедствий или войны.
Создаются концентрированные цифровые технопарки, связанные с Национальными центрами данных и национальной инфраструктурой передачи данных, обеспечивающие безопасность данных, поддерживающие социально-экономическое развитие, стимулирующие международное сотрудничество.
Предусмотрено подключение и обмен данными на региональном и международном уровне для развития экономики и общества, обеспечения безопасности и борьбы с преступностью; проводится исследование и разработка стратегий привлечения финансирования и помощи для Фонда развития национальных данных.